UP ve delito en exaltar la Matanza de Badajoz

Unidas Podemos (UP) considera que las manifestaciones del exedil de Vox al exaltar la Matanza de Badajoz «pueden ser delito de odio» y estudia iniciar acciones legales. Erika Cadenas, su portavoz, señala en un comunicado que el concejal, al decir y celebrar que la Toma de Badajoz en el 36 fue una liberación de la ciudad frente al comunismo, atenta contra la dignidad de las víctimas «y el dolor de sus familias, que aún perdura».

Añade que «causa repugnancia tener a un fascista en el pleno ofendiendo la memoria de las víctimas y a sus familiares, y que se le permita», pues ni siquiera se le llamó al orden.

También señala que el portavoz de Cs, Ignacio Gragera, «ha tardado más de un día en desmarcarse de las palabras de su socio, eso sí, poniendo al mismo nivel a quienes desprecian la memoria de las víctimas que a quienes la defienden».

A UP le parece un comunicado «con grandes dosis de cinismo, ya que UP Badajoz trató de reprobarlo el este concejal votó en contra». Para Cadenas, «la actitud de PP y Cs ante las barbaridades de su socio de Vox es lamentable y no está a la altura ni de la ciudadanía ni de lo que deben ser unas instituciones democráticas».