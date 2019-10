Urgen fecha para el nuevo colegio Los Ángeles tras dos años de trámites

Plazos concretos y compromisos firmes. Eso es lo que quiere la asociación de padres y madres (ampa) del colegio de Educación Especial Los Ángeles sobre el nuevo centro que la Junta de Extremadura levantará en una parcela de la Ronda Norte. Su construcción se anunció en mayo del 2017 y, tras dos años de trámites, la comunidad educativa aún desconoce las previsiones que se manejan, según la presidenta de la ampa, Cristina Usero. «Ni las sabemos nosotros ni las sabe la dirección del colegio y lo que queremos es ver algún tipo de avance, porque siempre nos dicen que va todo muy bien, pero nunca nos dan alguna fecha», lamentó.

Según la Consejería de Educación, una vez que el pasado mes de agosto culminó el proceso de cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de Badajoz, ya se está preparando la documentación para la contratación del estudio geotécnico y el levantamiento topográfico del terreno, paso «previo y necesario» para sacar a licitación la redacción del proyecto. Además, también se está trabajando en la redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares, según apuntaron fuentes de este departamento, que recordaron que estos trámites se han podido iniciar una vez que la parcela se ha puesto a disposición de la Junta. No obstante, Educación no concretó la fecha prevista ni para el comienzo de las obras ni para la apertura del nuevo centro.

Aunque inicialmente la idea era reformar las actuales instalaciones del colegio Los Ángeles –en la carretera de Cáceres, a ocho kilómetros de la ciudad–, finalmente la consejería incluyó su construcción en el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020. La inversión que se anunció entonces para el nuevo edificio ascendía a 6,5 millones de euros. El ayuntamiento ofreció en ese momento varias parcelas a la Junta de Extremadura, que optó por la de la Ronda Norte, pese a que no tenía los 15.000 metros cuadrados que se necesitaban. Por ello, ambas administraciones acordaron anexionar a este terreno otro de zona verde de unos 3.000 metros cuadrados, cuyo uso hubo que modificar, lo que requirió cambiar el Plan General Municipal. Este proceso retrasó la cesión del suelo.

Durante estos dos años, la comunidad educativa de Los Ángeles ha reclamado en numerosas ocasiones que se agilizasen los trámites y se pusiera fecha a este proyecto pues, aunque en el edificio de la carretera de Cáceres se realizaron algunas reformas, las actuales instalaciones no reúnen, a su juicio, condiciones óptimas para los alumnos y profesores. En este tiempo, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz se han responsabilizado mutuamente de la demora en los trámites, lo que ha causado inquietud entre los padres, que llevan años reivindicando un centro adecuado para sus hijos y temían que estas discrepancias se eternizase esta actuación. El colegio que ocupan ahora tiene unos 70 alumnos y hace más de 40 años que se construyó.

«Todo el mundo dice que no nos preocupemos, pero a los padres nos gustaría saber si nuestros hijos van a poder ver el nuevo centro. Esto debiera de ir de otra manera, no tendríamos que ser nosotros los que nos movamos para saber si se hace y cuándo», señaló la presidenta de la ampa, quien lamentó que no se les informe sobre este proyecto. «Si creen que no es oportuno informar de este asunto a la ampa, que al menos lo hagan a la dirección del centro», pidió Cristina Usero.