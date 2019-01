USO denuncia el accidente de un coche policial sin ITV

El sindicato USO denunció que dos agentes de la Policía Local de Badajoz se accidentaron el pasado 10 de diciembre con un coche patrulla que no tenía en regla la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y que la jefatura intenta «culpabilizar» ahora a los policías con la modificación del atestado. Según el sindicato, el equipo de Atestados determinó como causa principal del suceso las condiciones meteorológicas adversas, con espesa niebla y asfalto muy mojado y deslizante, además de la pérdida de adherencia de los neumáticos, pero también denunció que el coche no tenía ITV. El ayuntamiento no quiso valorar la denuncia de USO.