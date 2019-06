Vasco Núñez estará en obras para cambiar la red de abastecimiento

Isabel María López lleva al frente de su peluquería, en el número 21 de la calle Vasco Núñez, 14 años y durante todo este tiempo ha sido testigo de los continuos reventones de la red de abastecimiento de agua, que se iban arreglando con «parcheos» de la empresa concesionaria, Aqualia. El Ayuntamiento de Badajoz anunció hace meses que el problema se solucionaría renovando todo el tramo, desde Santo Domingo a la plaza de Portugal. Hace diez días la empresa constructora colocó carteles en las fachadas anunciando el corte al tráfico de la calle que impedirá el acceso a los garajes y el inicio de las obras, que debían haber comenzado ayer, día 25. Eran las dos de la tarde y los coches seguían circulando. Isabel María ya no se cree nada. «Hasta que yo no vea que hacen lo que realmente estaba aprobado con presupuesto, no me lo creeré», recalcó, «porque ya es una mentira tras otra».

Esta actuación se incluye en la obra de renovación de la red de abastecimiento de 16 calles de la ciudad, divididas en lotes, con una inversión de 2,3 millones de euros. Vasco Núñez está en el mismo lote que la calle Rodrigo Dosma, cuyas obras comenzaron hace dos semanas y están pendientes de echar el hormigón, aunque ayer aún no había fecha de reapertura al tráfico de esta vía. También esta calle ha sufrido continuos reventones, hasta el punto que debajo de las aceras se veía una oquedad. Las tuberías de fibrocemento de 90 milímetros se han sustituido por otras de polietileno de 110 (la antigua se deja en el subsuelo). Esta obra se ha adjudicado a Mesasol, cuyos trabajadores calculan que los trabajos en Vasco Núñez puedan prolongarse otras tres semanas.

Isabel María recordó que esta calle ha llegado a sufrir tres reventones en el mismo mes. Eso sí, reconoció que desde que se bajó la presión en la calle Santo Domingo, no han vuelto a sufrir averías. «No era normal que tuviésemos todos los meses y no se buscase una solución». También se quejó de que el segundo tramo de Vasco Núñez se de «peor clase» que el primero, que tiene plataforma única desde hace dos años.