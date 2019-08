Los vecinos alertan de un repunte de la delincuencia en el Casco Antiguo

Los vecinos del Casco Antiguo vuelven a estar preocupados por la seguridad en el barrio. Así lo afirma su presidente, Javier Fuentes, quien alerta de que han percibido un nuevo repunte de la delincuencia en las últimas semanas y pide que no se relaje la presencia policial en esta zona de la ciudad. «Hemos notado que hay más toxicómanos, con una actitud más agresiva e intimidatoria, y sabemos que ha habido varios asaltos en la calle, con robos de móviles».

Aunque reconoce que la situación no es alarmante, Fuentes cree que no se debe bajar la guardia para que no se repita la «alarma social» que generaron hace unos meses una sucesión de episodios violentos y robos en el Casco Antiguo, que llevó a la asociación de vecinos a convocar una reunión extraordinaria para abordar la inseguridad en el barrio y exigir medidas para frenar el incremento de asaltos a negocios, agresiones y actos vandálicos en sus calles.

Entonces los vecinos reclamaron que se intensificara la vigilancia policial en el barrio, más coordinación entre las policías local y Nacional y la creación de una comisaría conjunta en la plaza Alta. Tanto el Ayuntamiento de Badajoz como la Delegación del Gobierno se hicieron eco de sus quejas y la presencia de agentes de ambos cuerpos en el Casco Antiguo se incrementó. Fuentes reconoció que la medida surtió efecto y que los episodios violentos disminuyeron, pero también recordó que aquello fue una solución «para un problema puntual» y que como están empezando a comprobar ahora no lo resolvía de cara al futuro.

REMITIDA LA SOLICITUD / Por ello, el presidente de la asociación vecinal confió en que a la vuelta de las vacaciones se celebre la Junta de Seguridad Local extraordinaria y monográfica sobre la situación del Casco Antiguo en la que se tomen decisiones en esta materia a más largo plazo. Fuentes señaló que es al alcalde, Francisco Javier Fragoso, al que compete convocarla y aseguró que tienen su compromiso de que así lo hará. La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ya remitió una solicitud al ayuntamiento el pasado mes de marzo para pedir la convocatoria extraordinaria, que finalmente quedó pendiente.

Una de las cuestiones que los vecinos quieren que se aborde en esta Junta de Seguridad Local es la creación de una comisaría conjunta de las policías local y Nacional en la plaza Alta, pues, a su juicio, para atajar el problema de la delincuencia en el Casco Antiguo es fundamental la coordinación y cooperación entre ambos cuerpos de seguridad. Fuentes confió en que no exista ningún impedimento para la puesta en marcha de la comisaría conjunta, puesto que fue la propia delegada del Gobierno la que propuso esta iniciativa, que secundó la concejala de Policía Loca, María José Solana, quien defendió que fueran los propios miembros de los cuerpos de seguridad los que evaluaran los recursos humanos que existen y cómo se deben organizar para ofrecer el mejor servicio. También el alcalde, durante la campaña electoral, incluyó entre las medidas del PP, la creación de la comisaría conjunta.

Para el presidente de los vecinos del Casco Antiguo, esta comisaría con agentes de ambos cuerpos es necesaria aunque la subinspección de la policía local en la calle Montesinos esté operativa a final de año las 24 horas de lunes a domingo, como ha anunciado el ayuntamiento. «Esto era una promesa y debería estar abierta todos los días ya», reivindicó Javier Fuentes.