Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz reclaman indemnizaciones por los cortes de luz

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo no quiere que los perjuicios por los continuos cortes de luz que han venido sufriendo en el barrio durante meses, incluida la ola de frío, caigan en el olvido, una vez que Endesa ha concluido las actuaciones para acabar con los apagones, según les comunicó el martes el Ayuntamiento de Badajoz. Por eso, el colectivo instará a todos los residentes que se hayan visto afectados a que reclamen indemnizaciones a la compañía por el tiempo que han permanecido sin suministro eléctrico y por los daños que hayan podido sufrir a consecuencia de ello, pues en algunos casos han perdido mercancía que tenían almacenada en neveras y congeladores y en otros se le han estropeado electrodomésticos y aparatos. El colectivo se ha ofrecido para canalizar estas reclamaciones

Así lo explicó ayer el presidente del colectivo vecinal, Javier Fuentes, quien señaló que no se será hasta que se resarza a los afectados y técnicos externos revisen las actuaciones llevadas a cabo por Endesa para garantizar que estos cortes de luz no se volverán a repetir, cuando den «por zanjado» el conflicto que mantienen con la compañía eléctrica.

La asociación de vecinos ya ha trasladado ambas cuestiones a la Dirección General de Industria de la Junta de Extremadura, a la que ha planteado la posibilidad de que sean sus técnicos los que inspeccionen las mejoras llevadas a cabo con Endesa en el Casco Antiguo, para que dé la explicación del motivo de estos continuos apagones y para que verifique que las medidas que se han tomado solucionan el problema definitivamente. También en su escrito instan a la Junta a que sancionara a la compañía eléctrica, aunque ayer Fuentes puntualizó, que sería «en el caso de que no cumpla ninguna de nuestras reivindicaciones, porque lo que nos interesa es que esto no vuelva a ocurrir, que Endesa cambie y sepa que a los vecinos no se les puede torear». Este diario solicitó la respuesta de la Dirección General de Industria a las peticiones de los vecinos, pero, como ellos, no la obtuvo.

El presidente vecinal recordó que los cortes de luz se han venido produciendo de manera reiterada durante la ola de frío y de forma continua en diferentes zonas de la barriada, por la mañana, por la tarde y por la noche, «e incluso algún día en el Casco Antiguo entero», cuando ya se había recomendado el autoconfinamiento. «Al no tener luz y no poder estar en sus casas, la gente se echó a la calle y en algún momento hemos pensado que la situación estaba generando un problema de salud y Endesa no ha sido consciente de eso ni ha tenido ninguna empatía», criticó.

Fuentes realizó estas declaraciones tras un encuentro en el barrio con la secretaria general de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, y la portavoz municipal de Unidas Podemos en Badajoz, Erika Cadenas, así como otros responsables del partido. De Miguel denunció que el problema de los cortes en el suministro eléctrico se repiten en más barrios de Badajoz y de otras ciudades y poblaciones, por lo que urgió que se le dé una solución, al tiempo que reclamó indemnizaciones para los afectados. Asimismo, rechazó que las compañías eléctricas sigan "criminalizando" a la población alegando que los apagones se deben a enganches ilegales, cuando son consecuencia de instalaciones obsoletas y en mal estado.

Por su parte, Endesa explicó que los problemas de «fusión de fusibles» por sobrecarga en el Casco Antiguo «se han resuelto ya», aumentando la capacidad de la red y que la próxima semana terminarán los trabajos de incremento de la potencia.

En cuanto a los otros barrios de la ciudad en los que se han producido cortes de luz, la compañía informó de que ya se han tendido 150 metros e nuevas líneas de baja tensión en las calles Móstoles, Navidad y El Fresno de Antonio Domínguez, donde queda pendiente concluir el aumento de la capacidad de una línea ya existente, que se va a reforzar para dar «mayor calidad de suministro», una actuación prevista para la próxima semana. En cuanto al Cerro de Reyes y El Progreso, apuntó que las obras para actuar en tres líneas de baja tensión también se iniciará en unos días. La inversión global es de 60.000 euros.