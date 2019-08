Vecinos de Cerro Gordo se quejan de la falta de pediatra

Vecinos de Cerro Gordo se han quejado de la ausencia en su centro de salud de un pediatra que atienda a los niños del entorno, porque la titular está de vacaciones y no ha sido sustituida. Estas quejas se han hecho públicas a través de las redes sociales, donde los afectados denuncian «la situación precaria» que soportan y se lamentan de que sus hijos tengan que ser atendidos por el médico de familia en un barrio que precisamente se caracteriza por una elevada población infantil.

El SES no tiene constancia de estas quejas de forma oficial, pues en el centro de salud no se ha recibido ninguna reclamación, ni siquiera quejas verbales por parte de los usuarios. En respuesta a este diario, la Gerencia del Área de Salud de Badajoz explica que cuando se planificaron las sustituciones de verano se dio prioridad a los centros que cuentan con un solo pediatra, como es el caso de Cerro Gordo, para contratar a sustitutos durante el periodo vacacional. De hecho, contrataron a una pediatra sustituta para julio y agosto, pero renunció a mediados de julio a este contrato al ser reclamada para una plaza de pediatría hospitalaria. «Pese a que se intentó una nueva contratación a través de la bolsa de trabajo -según explica la gerencia-, no fue posible porque no había pediatras en la citada bolsa».

De todas formas, para intentar dar una solución, la pediatra contratada inicialmente, aunque ya no ocupa la plaza de Cerro Gordo, ha continuado pasando consulta una vez por semana en el centro de salud para las revisiones de los niños menores de 2 años, hasta que se reincorpore la titular.

La gerencia asegura que desde mediados de julio hasta el 15 de agosto el resto de consultas pediátricas han sido atendidas «con normalidad» por los médicos de familia del centro y recuerda que, en todo caso, en Badajoz hay pediatras de guardia en los hospitales. Además, se ha contratado a un médico de familia para cubrir la sustitución que empezó el día 16 a pasar consulta.