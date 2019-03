Los vecinos de Cerro Gordo urgen que se inicien las obras del colegio

Hace más de un mes que esperan ver a las máquinas trabajando en la parcela sobre la que se levantará el nuevo colegio de Primaria del barrio, pero hasta la fecha lo único que se ha colocado son las vallas y el cartel. Los vecinos de Cerro Gordo urgen que comiencen las obras del centro educativo, pues temen que si la demora persiste pueda implicar que se retrase el plazo previsto para su apertura, el curso 2020-2021. «Estamos preocupados», reconoció ayer el presidente vecinal, Antonio Osorio.

A la inquietud de los vecinos respondió la Consejería de Educación señalando que el inicio de los trabajos es «inminente». Según explicaron fuentes de este departamento, el retraso en el inicio de las obras se debe a «una discrepancia» entre la empresa adjudicataria de las mismas, la UTE integrada por Sehuca SL y Conedavi SLU, y el Ayuntamiento de Badajoz en cuanto a los avales de la gestión de residuos que, según la constructora, «ya se están negociando» con el consistorio. No obstante, la consejería aseguró que ha pedido a la empresa que solvente cuanto antes estos trámites para que la construcción del colegio «pueda empezar ya».

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, negó ayer que la demora en el inicio de la obra sea por un desacuerdo entre la adjudicataria y el ayuntamiento y criticó que la Junta responsabilice «siempre de su incompetencia» al consistorio pacense.

En este sentido, explicó que fue Educación quien presentó «mal» el estudio de gestión de residuos, que establecía la fianza que debía depositar la constructora por este concepto en 52.000 euros, y que, una vez advertido el error, a requerimiento del ayuntamiento, presentó un reformado del estudio aplicando la normativa correcta (el decreto regional 20/2011), fijando la fianza en 109.000 euros. Ante este baile de cifras, la empresa presentó un escrito alegando que se había producido un fallo en el cálculo, lo que ha retrasado los trámites, pero según recalcó Rodolfo, ha sido por un «error» de la Junta, no del ayuntamiento.

PARQUE INFANTIL / Las obras del nuevo colegio no son las únicas de las que están pendientes los vecinos de Cerro Gordo. Su presidente, Antonio Osorio, mostró el malestar de los residentes porque aún no hayan comenzado las obras del parque infantil, que reivindican desde hace varios años. Según señaló, el compromiso del ayuntamiento era que se iniciaran este mismo mes, «pero de momento, no se ve movimiento de ningún tipo», lamentó, al tiempo que recordó que en el barrio hay cerca de 1.500 niños de 0 a 12 años que necesitan estas infraestructuras.

Fuentes municipales señalaron ayer que las obras del parque infantil se adjudicaron el pasado 20 de marzo, por lo que los trabajos comenzarán en breve.

También se quejaron los vecinos de que la fuente continúa «sin funcionar y con el agua estancada», al tiempo que sus láminas de «hierro» representan un problema para la seguridad, especialmente para la de los más pequeños. El ayuntamiento aseguró que se ha atendido su reivindicación y en estos momentos se está elaborando un proyecto para reformar la plaza donde se encuentra la fuente, que se mantendrá, pero se someterá a «una modificación importante». Esta actuación también prevé la remodelación y mejora de los espacios libres.

Sobre el repintado de los pasos de peatones y la reordenación del tráfico para ampliar las plazas de aparcamiento en la barriada, cuyo retraso también critican los vecinos, el ayuntamiento apuntó que la pasada semana se adjudicó la puesta a punto de la señalización horizontal y vertical en la ciudad, incluida la de Cerro Gordo, que empezará la próxima semana y que se irá ejecutando por zonas. Esta actuación lleva aparejada la reordenación del tráfico para crear nuevos estacionamientos.

Osorio se quejó de que las inversiones a Cerro Gordo llegan a «cuentagotas» y aseguró que los vecinos están «cansados e indiganados» porque se sienten ignorados, a pesar de que es un barrio que está «en continuo crecimiento» y en el que ya residen casi 7.000 personas. En este sentido, su presidente conminó a las administraciones a que piensen en el futuro y se planteen actuaciones que serán necesarias en poco tiempo, entre las que citó infraestructuras de ocio para los jóvenes, dada su lejanía del centro de la ciudad. También en repetidas ocasiones han demandado que se planifique la construcción de un instituto de Secundaria.