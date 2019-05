Vecinos del grupo de La Soledad se quejan de no poder instalar ascensor

Los vecinos de uno de los bloques del grupo de Santa Teresa, conocido como de La Soledad, situado detrás del Banco de España, han sido los primeros en iniciar los trámites para instalar un ascensor en el exterior. Pero después de más de 3 años cumplimentando procedimientos, más de 5.000 euros invertidos en informes y el pago de las primeras cuotas a la empresa que iba a instalarlo, la semana pasada les llegó la denegación por parte del Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz.

Los afectados viven en el número 2 de la calle José María Alcaraz y Alenda. El grupo está formado por media docena de bloques con cuatro alturas más el bajo y tres viviendas por planta. Se entregaron en 1960 y fueron las primeras de Valdepasillas. Muchos de sus inquilinos ya son ancianos y la existencia de escalones, no solo entre los pisos, sino para salvar la entrada al edificio, les complica salir a la calle. Avelina Cienfuegos vive en uno de estos pisos con su padre, de 90 años. Es la presidenta de la comunidad y ha movido Roma con Santiago para conseguir el ascensor en el bloque donde se crió. Es la única forma de que su padre siga en esta casa, como otros vecinos.

Los propietarios de los 15 pisos lograron ponerse de acuerdo y el arquitecto de la Delegación de Vivienda realizó el estudio del edificio para instalar el ascensor en el exterior, en los espacios comunes de estos bloques, que son privados. También acudieron a la oficina de accesibilidad de Apamex, Otaex, y la instalación se encargó a la empresa de ascensores Excelsior. «Ya tenemos todos los papeles preparados para pedir las subvención», relata la presidenta. Pero hace un mes los bomberos realizaron una revisión in situ y el informe que han emitido es desfavorable. En su escrito, señalan que con el personal y los vehículos de intervención han comprobado que actualmente se puede acceder a todas las fachadas donde están situados los accesos principales de los bloques, pero al simular con conos las alternativas propuestas para instalar ascensores exteriores en los bloques 2, 4 y 6, las propuestas «perjudican» la accesibilidad «hasta niveles que no son aceptables, dado el peligro al que se exponen los ocupantes del edificio, en caso de no poder intervenir en una situación de emergencia».

«Sabíamos que los bomberos tenían que venir, pero no que nos dirían que no a estas alturas», se lamenta Avelina. La presidenta cree que los bloques no son mancomunados, lo que obligaría a contar con todo el grupo para ocupar los espacios comunes. Por eso no entiende que la posibilidad de que se instalen ascensores en otros edificios que no lo han solicitado, afecte al suyo. Según ha informado el servicio de bomberos a este diario, el estudio es general, para todos los bloques. También desde la Otaex, Asunción Muñoz aclara que todos los vecinos tienen derecho a instalar ascensor, «esto no es para el que llega primero», aunque los demás aún no hayan iniciado los trámites.

En Badajoz se han colocado unos 150 ascensores exteriores en edificios de viviendas. El presidente de Apamex, Jesús Gumiel, reconoce que la zona del grupo de La Soledad «es muy compleja y problemática», a la que hay que buscar una solución, pues viven inquilinos de avanzada edad y algunos ya se han tenido que marchar a residencias porque no podían seguir en sus casas. Desde Otaex se ofrecen a los afectados para buscar alguna alternativa, una vez que conozcan el proyecto realizado por Excelsior.