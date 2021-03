Vecinos de Suerte de Saavedra alertan del deterioro de los pisos de la Guardia Civil

Han pasado más de 10 años desde que se quedaron vacíos la mayoría de los pisos de un bloque de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra y más de 3 desde que los okuparon una docena de familias, tiempo en el que la Delegación del Gobierno de Extremadura y la Junta no han logrado ponerse de acuerdo para reconvertirlos en viviendas sociales que, en principio, era la opción que ambas administraciones, la propietaria y la receptora, barajaban. Pero pasa el tiempo y la asociación vecinal lamenta el deterioro progresivo de estos pisos, a pesar de la urgente necesidad que existe en la ciudad de viviendas sociales, según expresa su presidente, Fernando Gonçalves.

Hace casi dos años la Delegación el Gobierno y la Junta llegaron a un preacuerdo para que el Gobierno regional se hiciese con estos pisos a pagar durante 10 años. Pero la negociación parece encallada. Según la escueta respuesta de la Junta a este diario: «sobre las viviendas de la Guardia Civil de Suerte de Saavedra no hay novedades». Por su parte, la contestación de la Delegación del Gobierno a la misma cuestión ha sido: «el Gobierno de España y la Junta de Extremadura continúan trabajando para encontrar la solución más adecuada a este asunto».

Los vecinos ya han anunciado que están dispuestos a «acampar» junto a los bloques para reclamar una solución. Lo harán en cuanto la situación sanitaria lo permita.

«Nos han contado ya tantas historias que no nos creemos ninguna», lamenta Gonçalves. El presidente vecinal recuerda que en la última reunión que mantuvieron con la delegada del Gobierno, Yolanda García, en febrero del año pasado, les aseguró que la Junta de Extremadura tenía previsto quedarse con el edificio para reconvertirlo en residencia de ancianos, para intentar cubrir la lista de espera de plazas para mayores que existe en la ciudad y teniendo en cuenta que estas viviendas están rodeadas de espacios verdes y próximas al centro de salud. «Otro cuento más» para Gonçalves, que tiene una reunión pendiente con la delegada del Gobierno sobre la inseguridad del barrio y volverán a poner este tema sobre la mesa.

Media docena de estas viviendas siguen okupadas por familias, a las que el ayuntamiento facilitó agua corriente (con un grifo en la entrada del bloque) durante el confinamiento. Otras tres se trasladaron a viviendas sociales que les facilitó la Junta y entregaron a la Guardia Civil las llaves de los pisos que estaban okupando.

La asociación de vecinos denuncia que «las viviendas están cada vez más deterioradas, llevan muchos años cerradas», según su presidente, que recuerda que tuvieron la primera reunión cuando era delegada Cristina Herrera. «Con la falta de viviendas sociales que hay en Badajoz, que haya aquí 90 cerradas, deteriorándose, cada vez estarán peor». De hecho, Gonçalves señala que ya se están cayendo trozos de las cornisas.

La Junta no aclara si sigue interesada. Sí informa de que tiene previsto realizar una actuación en otra zona de Suerte de Saavedra dentro del proyecto Extremadura Renervis, en varios bloques de viviendas sociales en la calle Camilo José Cela. Este proyecto, según explica, contempla actuaciones de mantenimiento e intervención, mejora de la eficiencia energética, de la seguridad y de la accesibilidad, así como una actuación de regeneración urbana, consistente en la reurbanización, con la adecuación de zonas verdes y mejoras en la accesibilidad de espacios públicos y en materia de eficiencia ambiental. El Gobierno regional prevé invertir casi millón y medio de euros. La primera fase, que está en proceso de licitación pendiente de la firma del contrato, afectará a un bloque de 30 viviendas, con un presupuesto de 600.000 euros. La segunda fase está en tramitación.

Gonçalves apunta la Junta anunció esta actuación hace dos años, por lo que tampoco acaba de creérsela.