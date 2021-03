Vecinos de Tulio urgen el acceso a la red de abastecimiento de agua

Le llaman barrio, aunque el único requisito que cumplen es que un grupo de familias (45) tienen allí sus casas, que son primeras viviendas, construidas alineadas formando un entramado de apenas medida docena de calles, que tampoco lo son del todo, porque ni están asfaltadas, ni tienen aceras, ni mobiliario urbano, ni nombre en el callejero. Pero a pesar de todas estas deficiencias, lo que más urge en estos momentos a los vecinos de la barriada de Tulio es conectarse a la red de abastecimiento de agua potable de Badajoz, en primer lugar, y también a la de saneamiento. Su salud está en juego.

También llamado Fuente Caballero, este barrio, que data de hace 30 años, se sitúa entre Cerro de Reyes y la carretera de Sevilla. Los vecinos se surten de un pozo de sondeo comunitario, cuyo gasto de electricidad sufragan, pero el agua no es potable, por lo que para el consumo, tienen que comprarla embotellada. Hay hogares que la obtienen de sus familiares e incluso acuden a fuentes públicas de los parques, pero ahora la mayoría están clausuradas. En una de las últimas reuniones que el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Rosario, mantuvo en el ayuntamiento, se volvió a poner el problema sobre la mesa y Vías y Obras se ofreció a realizar una analítica del agua del pozo. Rosario no recibió los resultados y, por propia iniciativa, los vecinos encargaron otro análisis, que arrojó «un alto índice de nitratos y de coliformes». Coliformes son un grupo de especies bacterianas que indican contaminación en el agua, procedente de las heces.

Según se ha informado la asociación, el agua de su pozo no solo no es apta para el consumo, sino que tampoco se puede utilizar para el aseo o el lavado de la ropa o los utensilios de cocina. «¿Pero qué agua utilizamos, si es la única que tenemos?», se pregunta Antonio Rosario, al tiempo que denuncia que el ayuntamiento no ponga solución a su situación.

La respuesta que desde años reciben del ayuntamiento estos vecinos es que están obligados a presentar y sufragar un proyecto urbanístico. Pero en Tulio insisten en que otros núcleos de población que también surgieron en suelo no urbano se legalizaron con financiación pública, como La Banasta y el Cerro de San Miguel. Ambos recibieron fondos europeos. «¿Cómo vamos a presentar un proyecto si aquí hay familias que están subsistiendo con ayudas sociales y otras a las que les cuesta pagar la contribución?», insiste Antonio Rosario, quien se lamenta de que Tulio «es un barrio tercermundista».

El problema que les puede sobrevenir es que Sanidad les cierre el pozo y 45 familias se queden sin agua. «Es muy penoso, porque es una cuestión de salud pública», se queja el presidente vecinal, quien teme que puedan darse infecciones. Durante los meses de confinamiento, el ayuntamiento llevó al barrio agua en bolsas. También Servicios Sociales lo ha hecho después puntualmente a dos familias que han estado confinadas por contagio de sus miembros.

En Tulio tampoco hay red de saneamiento. Las viviendas tienen fosas sépticas. A los vecinos les parece «una vergüenza», cuando el colector está situado a apenas 200 metros. «No quieren invertir aquí, a Badajoz no le interesamos, no nos sentimos pacenses, estamos aquí abandonados», es su lamento. Recuerdan que llevan años pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del que no se benefician, porque no disfrutan de servicios públicos. En su entorno hay escombreras que no se controlan. Ni siquiera aparecen en el callejero, lo que supone que no les llega la correspondencia, su dirección no existe, y tienen problemas para empadronarse en sus domicilios. Precisamente en la última semana un operario se ha acercado al barrio para actualizar el callejero.

Todas sus quejas van a trasladarlas al Defensor del Pueblo, apoyadas con fotografías y documentación, en la que incluirán la analítica del agua del pozo. También han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García, para exponerle otro problema que sufren: la inseguridad, sobre todo al caer la noche, por falta de iluminación.

Sus calles necesitan asfaltado y alumbrado público, pero su prioridad son «dos servicios muy básicos», como son el agua potable y el saneamiento.

LA RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

"No podemos gastar dinero público en una actuación privada"

Las viviendas de la barriada de Tulio se asientan sobre suelo urbano no consolidado de titularidad privada «y el ayuntamiento no puede hacer obras en suelo privado», resume el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, para explicar la situación de este entorno. «Nosotros no podemos gastar dinero público en una actuación privada», señala. Para pasar a suelo urbano, se necesita un programa de ejecución, que conlleva un proyecto de urbanización y uno de reparcelación, porque el ayuntamiento necesita tener las cesiones de los viales. «Al ser una unidad de actuación privada nosotros no podemos actuar directamente», insiste Urueña. El concejal recuerda que existieron unos fondos europeos de cohesión que permitieron urbanizar barriadas marginales, pero ahora no los hay, a pesar de que el ayuntamiento está indagando. Tanto Urueña como el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, se han reunido con estos vecinos. Urbanismo les ha ofrecido que el ayuntamiento se encargue de todo, como agente urbanizador, pero la financiación no puede proceder de fondos municipales, salvo que encuentre ayuda europea o estatal, que pague un porcentaje y, el resto, los dueños de los terrenos. Lo que sí podría hacer el ayuntamiento sería llevar las redes hasta el límite de su unidad de actuación, pero una vez que se inicie el proceso «porque no tiene mucho sentido hacerlo si los vecinos no han desarrollado nada de la urbanización». Urueña además explica que la anterior ley regional de suelo (Lesotex) aunque lo prohibía, no lo dejaba muy claro, pero la actual normativa autonómica (Lotus) es «tajante». El punto 6 del artículo 161 impide extender las redes a terrenos que no cuenten con los instrumentos de intervención urbanística. Lo curioso es que la electricidad sí les llega. Cavacasillas insiste: «Nosotros queremos ayudarlos, de hecho, atendemos sus peticiones, pero la ley nos impide llegar a lo que necesitan». Además, el concejal de Servicios Sociales comprende que es complicado poner de acuerdo a tantos propietarios y que la solución es compleja. «Su situación nos preocupa, pero estamos atados de pies y manos», recalca Urueña. Cavacasillas, por su parte, entiende el temor de estas familias a que Tulio «se convierta en un lugar en el que resulte difícil vivir». Según los vecinos, ya lo es.