Vélez pide que la policía sancione para acabar con la suciedad tras el mercadillo en Badajoz

Que se sancione a los vendedores que no recojan la basura ni la depositen en los contenedores al finalizar el mercadillo de los martes. Es lo que pide el concejal de Limpieza, Alejandro Vélez, para acabar con un problema que se mantiene en el tiempo, pese a las peticiones y advertencias por parte del Ayuntamiento de Badajoz, y que obliga al servicio a realizar un sobreesfuerzo todas las semanas para eliminar la suciedad que queda esparcida por la explanada del antiguo ferial.

Es lo que, según dijo, volvió a ocurrir este martes pasado, cuando se celebró el segundo mercadillo posconfinamiento en este lugar, dejando tras de sí bolsas, envoltorios, cajas y otros desechos, mientras que algunos contenedores «estaban vacíos». Vélez lamentó que, a pesar de que se reparten bolsas entre los vendedores y se han instalado más puntos para depositar la basura, el problema persiste, por lo que abogó por las sanciones como única manera de conseguir que la zona quede limpia una vez se levantan los puestos.

«Por desgracia, el servicio de Limpieza no tiene ayuda del de policía local», se quejó, pese a que, según señaló, lo ha pedido «por activa y por pasiva». En su opinión, ya no basta con anunciar que se va a multar a quienes no cumplan la ordenanza, «cuando luego no se lleva a cabo», y hay que pasar «a una segunda fase: las sanciones».

«No sé por qué no se tiene el mismo celo en sancionar una infracción de tráfico que de limpieza, cuando tendría que ser el mismo», comparó Vélez, quien aseguró que ha planteado su demanda tanto a la concejala de Policía Local, María José Solana, como al de Mercadillos, Eladio Buzo, pero no ha encontrado apoyo de ninguno. «El servicio de Limpieza no es correspondido, no sé como decirlo ya, porque es un problema visible, sobre el que no se actúa y no hay voluntad política de perseguir», afirmó.

De hecho, según señaló, va a proponer que se se cree una brigada de agentes medioambientales, con vigilantes de parques y jardines o guardas de los poblados, a los que se eleve la categoría para dotarlos de autoridad, para que se dediquen a «perseguir y sancionar las infracciones relacionadas con la limpieza y el medio ambiente».

SEIS TRABAJADORES / El concejal explicó que cada martes se destinan 6 operarios, un conductor con un camión recolector y otro con una barredora a limpiar la zona del mercadillo, en lo que se emplean de media 3,5 horas, sin que muchas veces sea posible retirar toda la basura que se genera, porque acaba en el cauce del río Guadiana. A ello, –añadió– se suman las elevadas temperaturas que deben soportar los operarios en los meses de verano, una queja que ya le ha trasladado el comité de empresa de FCC, concesionaria del servicio.

A su juicio, si los vendedores recogieran como obligan las ordenanzas, sería suficiente con dos trabajadores, y el resto se podría dedicar a otras tareas. Vélez, que afirmó que si estuviera en su mano «prohibiría» el mercadillo de los martes o lo trasladaría al recinto del polígono industrial El Nevero como el del domingo, aseguró que no está «en contra» del colectivo que ejerce la venta ambulante, «pues si cumplieran, yo no estaría planteando esto», dijo.

Sin embargo, los vendedores se sienten «atacados» por Vélez, quien dijo en sus redes sociales que no le «temblaría el pulso» a la hora de prohibir el mercadillo de los martes por «la irresponsabilidad en materia de limpieza». Andrés Saavedra, uno de los portavoces del colectivo, mostró ayer su «indignación» por las palabras del concejal, al que acusó de «incitar al odio» con estos comentarios en su perfil de Facebook.

Saavedra aseguró que la mayoría de los vendedores cumplen las ordenanzas y recogen la basura que genera su actividad y reprochó a Vélez que «generalice». En el caso del último mercadillo, achacó «al viento» que la basura se esparciera más. «Nosotros siempre estamos dispuestos a cumplir con las leyes», defendió, al tiempo que consideró un «error» que el concejal «amenace» diciendo que él prohibiría el mercadillo, del que viven más de 200 familias, «porque un pequeño porcentaje lo haya dejado sucio, lo que no justifico». En este sentido, invitó a Vélez a que visite el mercadillo «para entender cómo trabajamos», en lugar de «meternos a todos en el mismo saco», dijo. Asimismo, el portavoz de los vendedores destacó el «buen entendimiento» con el concejal del área y la colaboración con el ayuntamiento en todo momento. «Si hay algún problema, se puede dar un toque de atención, pero estas no son las maneras ni las formas», reprobó en referencia a los comentarios del edil de Limpieza en las redes sociales.