Ifeba acoge desde ayer la 26 edición de la Feria de Mueble y la Decoración, una de las de mayor tradición de la institución ferial de Badajoz, dedicada a un sector «maduro» que ha sabido «reinventarse» en la región y prueba de ello es que las ventas del mueble extremeño crecieron en el último año un 8%, según destacó el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, durante la inauguración, a la que también asistió la directora general de Empresa y Competitividad de la Junta de Extremadura, Ana Vega, la concejala de Ifeba, Blanca Subirán, y el director de la feria, Carlos Sánchez.

En su intervención, Fragoso apostó por la creatividad en el diseño como la forma de actuar contra la competencia que puede venir de fuera y que ofrece muebles más rápidos y baratos. En su opinión, el sector del mueble y la decoración en Extremadura tienen capacidad de competir, para lo cual hace falta «innovación» que se traduzca en diseño y calidad. Otro pilar fundamental, en su opinión, es la formación y por último, se refirió a la colaboración transfronteriza, pues Portugal es el segundo mejor cliente de este sector (detrás de Francia) y el segundo proveedor (el primero es China). Prueba de la interrelación existente es que de las más de 60 empresas que exponen en esta feria, el 30% proceden del país vecino.

Por su parte, la directora general mencionó que en Extremadura hay más de un millar de empresas dedicadas al mueble, entre fabricantes, comerciantes y artesanos. Apuntó que debido a que la crisis económica afectó de lleno al sector, ahora debe adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Así mencionó que ya no se compran «muebles para toda la vida» y eso supone una oportunidad nueva. En este panorama, «el diseño es esencial» pues se ha convertido en un valor fundamental para competir, junto a la personalización y el reciclaje. Vega también defendió la importancia de las nuevas tecnologías, no solo para la venta on line, sino que hay que tener en cuenta que el comprador ahora entra en internet para conocer qué hay en el mercado y comparar lo que se le ofrece, aunque luego quiere conocer el producto de cerca, de ahí la importancia del comercio de proximidad. Por otro lado, se refirió a la trascendencia que ha adquirido la realidad virtual, que genera datos que las empresas deben conocer para saber qué busca el cliente.

Como «un espacio de inspiración y decoración para el hogar» definió Blanca Subirán esta feria, que se prolonga durante tres días, hasta mañana, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Destacó el contenido del espacio denominado Home Sweet Home, donde se dan a conocer las últimas tendencias, firmadas por creadores extremeños. También el Salón Hispanoluso de Artesanía Creativa y Manualidades, que alcanza su quinta edición y que ofrece la posibilidad de elaborar todo tipo de complementos y accesorios personalizados. Además de la exposición y venta, se imparten talleres. No falta Exporeforma, con amplia presencia de profesionales y, para aquellos que necesiten un momento de descanso, está el Decobar con dos ambientes: bar y cocktail.