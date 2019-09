Vergeles pide al alcalde una respuesta oficial sobre el centro de salud Los Pinos

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, pidió ayer «una contestación oficial, y no en los medios de comunicación», del alcalde de la ciudad sobre la cesión de un espacio para un nuevo Centro de Salud de la Zona Centro, para trasladar el actual, sito en el edificio conocido como Los Pinos, que se mantiene en observación por los técnicos a raíz de un problema en la cimentación que originó la apertura de grietas en los muros.

Vergeles afirmó que «hace meses que enviamos una carta al ayuntamiento solicitando un espacio para construir un nuevo centro de salud», y que no ha recibido una respuesta aún.

Sí señaló que ha quedado en reunirse con el alcalde este mismo mes, aunque aún no tienen una fecha concreta. Incidió en que «es el momento de hablar, ahora que no hay elecciones municipales a la vista» y, a preguntas de los periodistas, indicó que «no hay novedades».

El consejero consideró que «se necesita ya una contestación oficial para abordar este asunto de forma sosegada, si bien, añadió «hemos hablado del tema de manera informal en algunos lugares en los que hemos coincidido».

Requerida su opinión sobre la petición de Fragoso, del pleno municipal y de algunas asociaciones de vecinos sobre el traslado a una parte del antiguo hospital provincial, respondió que «quien tiene que ofrecer los terrenos para la construcción de un centro de salud son siempre los municipios. No se le puede pasar la responsabilidad a un tercero».

Y añadió que «si se entiende que esa es la mejor vía para todos, habrá que explorarla, pero eso será un paso posterior a que el municipio no encuentre un sitio donde se pueda ubicar el centro de salud».

Dijo Vergeles que «nunca me he negado a barajar las diferentes opciones, pero sí me he fiado de quien me dice que ponerlo donde estaba el antiguo centro de salud, que tiene ciertos problemas estructurales, salir de un lugar con problemas estructurales como Los Pinos para meternos en otro que también los tiene, no parece sensato».

El consejero insistió en que ahora lo más importante es la reunión con el alcalde. Y aclaró que lo positivo es que «se tiene monitorizado el edificio de Los Pinos y no hay que salir con urgencia. Y si la hubiera, también hay alternativa, la posibilidad de adaptación urgente de un espacio, aunque no está dentro de la zona».

GENERAR ECONOMÍA / Asimismo, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, preguntado sobre la posibilidad de que el antiguo hospital provincial acoja el centro de salud, aseguró que el proyecto de la institución propietaria del mismo, es que «el céntrico inmueble genere actividad económica y reactive el centro de Badajoz, como se consensuó con el ayuntamiento».

Gallardo insistió en que «en ese sentido, vamos a seguir trabajando en aras de llevar allí actividad reactivadora y que vuelva nuevamente a ser un lugar muy atractivo frente a otros modelos de comercio». Para añadir que «la postura de la diputación se refiere a proyectos generadores de economía con actividad donde entre el capital privado».