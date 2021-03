Un via crucis en imágenes en el Cerro de Reyes

La Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María, con sede en la parroquia del Cerro de Reyes, no podrá celebrar tampoco este año su via crucis viviente el Viernes Santo a causa de la pandemia, pero invita a los fieles a que revivan la pasión y muerte de Cristo a través de la exposición de fotografías que ayer se inauguró en el antiguo colegio del barrio, en la calle Otumba. La muestra reúne más de 40 instantáneas realizadas por fotógrafos de la ciudad entre el 2012 y el 2019, además de otras rescatadas por el vicehermano mayor, Florencio Rodríguez, de los años 1998 al 2004.

Las primeras ya se expusieron en la sala Ámbito Cultura de El Corte Inglés, pero las segundas son inéditas. El via crucis viviente se comenzó a representar en 1998 y durante siete años se mantuvo de forma ininterrumpida, aunque a partir del 2004 se dejó de recrear. Fue en el 2012 cuando la recién creada Hermandad de Jesús Obrero se propuso rescatarlo con la colaboración de los vecinos. En la muestra se exponen media docena de fotografías de cada uno de los años de esa primera etapa. También, a través de sus redes sociales, cada día se difundirá un vídeo con una recopilación de imágenes de esos años que el propio vicehermano mayor se ha encargado de elaborar.

Además, la exposición del salón de la calle Otumba se completa con tres maniquíes, que representan al Cristo y a dos soldados romanos, uno de ellos con un traje realizado con anillas de latas. «En total se han utilizado 6.800 para el casco, los elementos del pecho y las faldas. Solo la capa es de tela», explicó Florencio Rodríguez.

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 4 de abril, en horario de cinco a siete de la tarde. Serán los miembros de la junta directiva de la hermandad los que se encarguen de abrir las puertas, de controlar los aforos (4 personas a la vez como máximo) y de que se cumplan las normas sanitarias. La idea de montar la exposición en un local ubicado en la parte antigua de la barriada responde, según explicó Florencio Rodríguez, a la intención de la hermandad de acercar esta parte de la historia y tradiciones del barrio a las personas mayores, que tienen más dificultades para desplazarse. El vicehermano mayor de Jesús Obrero hizo un llamamiento a los vecinos para que acudan a ver la exposición y revivan uno de los actos más populares de la Semana Santa en el Cerro de Reyes, a la espera de que el próximo año se pueda celebrar de nuevo en la calle.