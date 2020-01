Vox informó al ayuntamiento de que Vélez ya no es su concejal

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ya ha comunicado al ayuntamiento que Alejandro Vélez ya no es concejal de ese partido. Así lo confirmaron ayer su secretario de Organización provincial, Gabriel Viñiegla, y el departamento nacional de Prensa del partido. «Una vez que el comité ejecutivo nacional tomó la decisión de pedir el acta de concejal a Vélez, se le ha informado de forma interna y oficial de toda su situación; y el viernes entregamos un escrito oficial en el Ayuntamiento de Badajoz, a través del Registro, comunicando que Alejandro Vélez ya no es concejal de Vox».

El partido ha informado al consistorio de que Vélez «tiene la suspensión de derechos como afiliado y para desempeñar cargos o función pública en el partido». Ello debido a que «se le pidió la semana pasada que rescindiera los contratos al secretario del grupo, Antonio Pozo, y al asesor, Juan A. Morales, con dos días de plazo, mas como se negó a hacerlo se le pidió que devolviera el acta de concejal, y también se negó; la respuesta fue que ya no representa al partido», señaló el partido desde su departamento de prensa. «Y se le dijo al alcalde para que lo pase al grupo de no adscritos o lo que estime oportuno».

Ahora, los informes sobre los tres los trasladará «esta semana la Vicesecretaría de Organización al Comité de Garantías para que decida si hay causa de expulsión u otra sanción, o no».

ACLARACIÓN / Vox nacional aclaró que «el Comité de Garantías no hace expedientes a grupos, sino individuales», y que la Vicesecretaría de Organización presentará un expediente por cada uno como afiliados al partido».

Ahora, parece que el alcalde debe llevar el cambio a pleno y decidir su pase a concejal no adscrito, lo que podría afectar al equipo de gobierno, en cuanto a si el PP de Badajoz tiene alguna directriz sobre el Pacto Antitransfuguismo, en el sentido de que si un edil pasa a no adscrito no puede estar en el equipo de gobierno, punto que no pudo ser confirmado pues tampoco ayer habló el alcalde.

Sí habló con él Vélez, quien afirmó: «Me ha preguntado que cómo estoy, me ha dado ánimos y me ha dicho que esté tranquilo», contó. Mientras, sobre su situación dentro del partido, insistió en que «no sabemos nada», lo que contradice lo manifestado por Vox desde Madrid. También dijo que tampoco «hemos hablado sobre cómo afecta esta situación al equipo de gobierno».