Vox insta al alcalde a que trate a Vélez como concejal no adscrito

En Vox no acaban de entender que en el Ayuntamiento de Badajoz no den por expulsado del partido a Alejandro Vélez, a pesar de que insisten en que esta decisión es definitiva desde el pasado 21 de febrero, cuando se le comunicó al concejal, y el 27 al consistorio. Un nuevo escrito llegó ayer dirigido al alcalde, Francisco Javier Fragoso, firmado en esta ocasión por Marta Castro Fuentes, vicesecretaria general jurídica de Vox, insistiendo en que Vélez ya no representa al partido de Santiago Abascal en la corporación municipal, que por tanto si no devuelve el acta es concejal no adscrito y advierte de que si no se adoptan «inmediatamente las medidas legales» en este sentido, Vox «se reserva todas las acciones contra el alcalde o contra cualquier persona o autoridad que impida el cumplimiento de la legislación vigente», según el comunicado que ayer hizo público esta formación en referencia al escrito remitido a Fragoso a las 10.48 de la mañana. Además, desde Vox han reenviado al secretario general del ayuntamiento el que informaba de la expulsión, porque no lo había recibido, según aseguró a este diario Gabriel Viñiegla, secretario provincial de Organización de Vox.

Por la tarde, a petición de este diario, el alcalde dijo no tener conocimiento de este nuevo escrito de Vox, que si ayer pasó por registro le llegará posiblemente hoy, que será cuando lo revisen los servicios jurídicos. Mientras el nuevo comunicado entraba en el ayuntamiento, Fragoso estaba ofreciendo una rueda de prensa precisamente con Vélez como concejal de Limpieza y al ser preguntado por su relación, manifestó que «como saben, en los temas internos de los partidos no me meto», aunque sí dejó claro su «respaldo a uno de los concejales a quien tengo delegada una de las áreas más importantes de la ciudad, donde creo que está haciendo un buen trabajo», al tiempo que destacó sentirse «orgulloso de todo el equipo de gobierno y por supuesto de don Alejandro».

Ayer también se supo que ha sido expulsado, durante un año, el asesor del grupo, Juan Antonio Morales, desde el mismo día 21, cuando se le comunicó. El expediente sancionador se le abrió por hacer declaraciones en los medios de comunicación, decisión que está recurrida, como la de Vélez, según confirmó el abogado de ambos, Manuel Villalón, quien insistió en que están a la espera de la contestación a los recursos ante el Comité de Garantías.