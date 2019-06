Vox mantiene la puerta abierta a entrar en el gobierno municipal

Yo estoy como estaba ayer». Según el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, la ruptura que ha protagonizado su partido en el ámbito nacional por el incumplimiento del pacto con el PP y Cs para desalojar a la izquierda de los ayuntamientos, no ha cambiado su situación en la corporación municipal pacense, pues en Badajoz todavía no se ha concretado en qué se traduce el acuerdo firmado y roto en Madrid, al que el alcalde popular, Francisco Javier Fragoso, supeditó la semana pasada lo que pudiera ocurrir en la capital pacense.

Vélez recalcó que quienes tienen que hablar son los del PP y Cs. Pero a pesar de la insistencia de este diario, ni el alcalde y presidente provincial del PP, Francisco Javier Fragoso, ni el concejal de Cs y futuro alcalde, Ignacio Gragera, han roto el silencio que han mantenido desde el pleno de investidura, el pasado 15 de junio. A partir de esa fecha, existen 30 días de plazo para convocar el pleno de organización del ayuntamiento y todo hace indicar que tampoco se celebrará esta semana, lo que obliga al alcalde a asumir todas las delegaciones. Se suponerque el reparto de concejalías está pendiente de que el PP y Cs acepten que Vox asuma alguna delegación, pareja a la liberación de su concejal. «Tendrán algo que decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen», les reprocha Vélez.

Según el acuerdo suscrito el mismo día 15 de junio en Madrid entre el PP y Vox, que se hizo público ayer por parte de este último partido, el compromiso era que Vox apoyaría «la investidura de alcaldes para la conformación de gobiernos de coalición de los distintos ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Cs-Vox pueda impedir un gobierno de izquierdas». Es lo que ha ocurrido en Badajoz, donde el voto del único concejal de Vox era imprescindible para investir a Fragoso, con 9 concejales, que contaba solo con el apoyo de Ciudadanos, con otros cuatro (la mayoría absoluta está en 14).

La segunda parte del acuerdo recoge que un vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox y «en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población». Este segundo punto no se ha cumplido aún en Badajoz. La ruptura de este acuerdo afectaría a todos los ayuntamientos en los que no se ha cerrado el pacto de gobernabilidad.

Vélez estuvo ayer por la mañana en el ayuntamiento, pero aseguró que no se reunió con Fragoso, si bien se negó a concretar qué fue a hacer al palacio consistorial. Por eso insistió en que su posición no ha variado y que en Badajoz el acuerdo con el PP y Cs aún no se ha llevado a cabo, por lo que de seguir así, si finalmente cuando se haga el reparto de concejalías, Vox no forma parte del gobierno, pasará a la oposición, «porque no vamos a ser buenos por segunda vez», señaló Vélez, en referencia al apoyo que dio en el pleno de investidura. El concejal de esta formación no concretó consecuencias, pero sí apunta que dentro de dos años, para que se cumpla el acuerdo PP-Cs de repartirse la alcaldía, necesitarán su voto para investir alcalde a Gragera, «y a lo mejor apoyamos a Fragoso». «Estamos hartos de tantos desprecios», se lamentó el concejal de Vox.

Como todavía no se ha convocado el pleno de organización, Vélez mantiene la puerta abierta a que le ofrezcan entrar en el gobierno municipal y, llegado el momento, si finalmente así ocurre y asume una concejalía (la de Decoro ha pedido) elevaría el acuerdo a Madrid, «que nos lo avalaría».