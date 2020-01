Vox le pide a Vélez el acta por mantener al personal asesor

La dirección nacional de Vox ha requerido el pasado martes, día 21 de enero, al único concejal que tiene esta formación en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, que devuelva su acta como representante de la corporación municipal, por no haber cumplido la exigencia que le trasladó el comité ejecutivo nacional, de rescindir el contrato del personal contratado como asesor, en cumplimiento de las directrices de esta organización. Así consta en el comunicado distribuido a nivel nacional y que ha remitido a este diario el secretario de Organización de la ejecutiva provincial del partido en Badajoz, Gabriel Viñiegla.

Según dice el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que preside su líder, Santiago Abascal, en su comunicado, textualmente: «En la reunión del CEN del pasado día 16 se decidió exigir al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, que procediera a la rescisión del contrato de personal contratado como asesor, en cumplimiento de las directrices establecidas por esta formación política».

Y añade que: «Vélez no ha cumplido con este compromiso y el pasado martes se le requirió la devolución de su acta de concejal de Vox, para salvaguardar el compromiso de transparencia que este partido tiene con sus votantes».

El personal contratado por el grupo municipal de Vox está formado por Juan Antonio Morales y Antonio Pozo Pitel. Ambos abandonaron sus cargos en el PP tras ser condecorados por la Fundación Franco, entrando a formar parte de Vox, de cuya lista a la Asamblea de Extremadura formaron parte en las pasadas elecciones autonómicas, sin que obtuvieran escaño. Poco después fueron contratados Morales como asesor y Pozo como administrativo del grupo municipal, por acuerdo del tripartito, formado por el PP, Cs y Vox. Ello provocó las criticas del PSOE y Unidas Podemos, que votaron una moción del primero para que los contratados de Vox no cobraran sus sueldos de las arcas municipales.

DESCONOCIMIENTO DE VÉLEZ / Puestos en comunicación con Alejandro Vélez, éste se limitó a decir a través de una aplicación móvil, cuando se le pidió su valoración de la petición de dejar el acta: «Estoy muy sorprendido porque no tengo conocimiento de nada».

Pero no respondió a la pregunta de si dejará el acta de concejal como le pide su partido, o la mantendrá y seguirá ejerciendo como miembro del equipo de gobierno y como edil no adscrito.

Antonio Pozo, afirmó que «no se nada; me he enterado por la prensa y soy el menos indicado para hace declaraciones». Añadió que «lo he sabido esta tarde y no sé nada más. Son cosas internas del partido».

Preguntado sobre si había hablado con Vélez y con Morales, respondió que «sí, he hablado con ellos y lo que hemos comentada es que tranquilidad». Sobre si Vélez dejará su acta o no, insistió en que «yo no soy el menos indicado para hablar de ello». Morales no respondió a las llamadas ni a las preguntas por escrito.

Viñiegla dijo que «la situación no parte de aquí, es del comité nacional», y «hay que cumplir la disciplina de partido; esos contratos no se pueden mantener».