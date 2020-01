Vox reúne en Badajoz a unas 500 personas con el lema 'España existe'

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Al final se ha llenado la plaza de España como podemos ver en los videos que circulan por twiter. La verdad que me ha sorprendido que acudiera tanta gente en Badajoz ya que extremadura es una tierra costumbrista que no se quejaba si VARA no pagaba los autobuses con merienda o pone bocadillos o conciertos para hacer manifestaciones invitando gratis a la gente