Vox votará en contra en el pleno de organización si PP y Cs lo ignoran

El lunes el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, mencionó que a finales de esta semana se celebraría el pleno de organización del ayuntamiento, una sesión extraordinaria en la que además de nombrar al personal de confianza, concretar las liberaciones y retribuciones de los concejales y periodicidad de los plenos y de las juntas de gobierno, se aprueba la composición de las comisiones informativas y el reparto de delegaciones. Fragoso respondía así a la prensa, cuando se le preguntó por la distribución de las concejalías. Entonces no concretó si el concejal de Vox, Alejandro Vélez, entraría en el reparto y ayer seguía sin hacerlo. Tal es la situación de Vélez que ayer remitió un whatsapp a Fragoso advirtiéndole de que si no se sientan a hablar sobre la cesión de concejalías, en el pleno de organización del ayuntamiento su voto será negativo. Si lo cumple, no saldrían adelante las propuestas con las que el PSOE y Unidas Podemos no estén de acuerdo, pues entre los tres grupos suman 14 votos, frente a los 13 de Cs y PP.

Para Vélez, lo que está ocurriendo en el ayuntamiento «es una falta de respeto hacia a mí y hacia mi persona». El concejal de Vox negó tener afán por «un cargo o un sueldo» sino que su empeó es entrar en el ayuntamiento «a trabajar» en cumplimiento de un acuerdo de ámbito nacional de su partido con el PP, según el cual formarían parte de los gobiernos. Vélez lamentó además que se tenga que enterar «por la prensa» de las áreas que se van a conceder a Ciudadanos. «Es una falta de respeto», reiteróó, al tiempo que insistió en cuestionar que no se le convoque para hablar. Según contó, el primero que lo llamó la tarde del viernes, anterior al sábado de investidura, para pedirle su apoyo, fue el candidato de Ciudadanos, Ignacio Gragera, pero en aquel momento no quería que Vox entrase en el equipo de gobierno. Después recibió la llamada de Fragoso. Fue el acuerdo nacional adoptado de madrugada entre el PP y Vox el que le hizo apoyar a Fragoso al día siguiente, según manifestó, pues su intención era votarse a sí mismo.

De momento, Fragoso no ha confirmado ni negado que Vox vaya a entrar en el gobierno. Los días han pasado y el pleno de organización ya no puede celebrarse esta semana. Tampoco los primeros días de la siguiente porque el lunes es festivo y tiene que convocarse con 48 horas de antelación.