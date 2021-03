Me lo ha consultado un amigo de Facebook, porque, al parecer, está dando

lugar a una cierta controversia el lugar exacto donde tuvo lugar la batalla de

Zalaca (Zallaqa, en árabe; Sacralias, en latín) (23 octubre 1086). No es una

cuestión caprichosa. Las fuentes árabes describen de modo muy general las

circunstancias topográficas del enfrentamiento y se fijan más en la acción.

Sabemos que, a pesar de la diferencia de nombre, Zalaca y Sacralias, ambos

se refieren al mismo lugar. No un punto concreto, sino un área amplísima.

Todos los textos árabes parecen coincidir en la presencia de un río entre los

contendientes, antes de producirse la lucha. Y quien mejor lo estudió, el

profesor Ambrosio Huici Miranda –gran arabista; poco conocido, por haber sido

republicano, depurado, y haber pasado por la cárcel- lo identificó con el actual

río Zapatón. Pero la mención a esa corriente de agua podría ser un tópico

literario, para explicar los prolegómenos. El último monarca taifa de Granada,

Abd Allah b. Zirí, aportó en sus llamadas “Memorias” bastantes detalles, pero

hablaba de oídas. Él no participó en esa jornada.

También se ha afirmado que el derrotado y fugitivo Alfonso VI se refugió

en el castillo de Azagala. No conozco ningún estudio serio donde se demuestre

la existencia allí de obras defensivas contemporáneas de estos sucesos. Sí

podemos certificar la noticia de la gravísima herida sufrida por el monarca

leonés, cuando uno de los guardias negros del emir almorávide Yusuf b.

Tashufín, le clavo con su arma el muslo a la silla de su montura. Los restos del

rey leonés, guardados en el convento de las Benedictinas de Sahagún (León)

–en un nuevo sepulcro de muy dudosa y polémica hechura- fueron analizados

hace años y su fémur muestra la señal de una herida de mucha consideración.

Pero, volviendo al escenario de la batalla, la Arqueología podría aportar certeza

respecto del escenario exacto. Una correcta prospección, usando los medios

técnicos disponibles, sería clave para disipar dudas. En este momento se están

haciendo varios estudios semejantes relacionados con batallas del período

romano republicano. Otro tanto podría llevarse a cabo para conocer cómo se

desarrolló en realidad ésta.