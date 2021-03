Zara cerrará su tienda de la calle Menacho el próximo 15 de mayo

Inditex se desprende de su buque insignia en la calle Menacho. La tienda de Zara cerrará el próximo 15 de mayo. La empresa ha comunicado esta misma mañana la decisión a la plantilla, formada por 25 trabajadores, según han confirmado fuentes de CSIF, que ha confiado en que los empleados tengan la opción de ser recolocados en otros centros y que en los casos en los que no sea así "se marchen con las mejores condiciones posibles" .En este sentido, CSIF ha explicado que en los próximos días se concretarán las reuniones entre la dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores "para intentar minimizar el impacto del cierre en el conjunto de la plantilla".

Según fuentes sindicales, el cierre de esta tienda de Zara estaba sobre la mesa desde hace tiempo, pues "sus números no eran buenos", aunque no ha sido hasta hoy cuando se ha confirmado el temor de los trabajadores, en su inmensa mayoría son mujeres. Zara se trasladó a este establecimiento, antiguo teatro Menacho, en el 2006, dos años después de que se iniciaran sus obras de rehabilitación. Antes, la firma de Inditex ocupó otro local en la esquina de Juan Carlos I con la calle Menacho, donde ahora se encuentra Stradivarius y hasta hace solo unas semanas Zara Home, que también se cerró después de Navidad. Estos cierres se unen a otros que el grupo de Amancio Ortega ha hecho efectivos en el último año en la principal arteria comercial de la ciudad, como los de Pull and Bear, Maximo Dutti y hace algún tiempo más Oysho. De las tres, como de Zara, hay tiendas en el centro comercial El Faro, donde, según CSIF, no se prevén despidos ni cese de actividad.

El cierre de la tienda de Zara en Menacho ha cogido por sorpresa a la asociación de empresarios, según ha reconocido su presidente, Félix Retamar, quien ha lamentado la decisión, pues supone la marcha "de la principal locomotora" de esta zona. También CSIF ha mostrado su preocupación por la repercusión que pueda tener en el resto de negocios.