Zara cerrará su tienda de la calle Menacho el próximo 15 de mayo

Inditex se desprende de su buque insignia en la calle Menacho: la tienda de Zara bajará la persiana el próximo 15 de mayo. La empresa comunicó ayer por la mañana la decisión a la plantilla, formada por 25 trabajadores, según confirmaron fuentes del sindicato CSIF, que lamentó el cierre de este establecimiento y mostró su preocupación porque también afectará al resto de negocios de la principal arteria comercial de la ciudad.

Fuentes de Inditex explicaron que el establecimiento de la calle Menacho es uno de los afectados por el plan de reestructuración de tiendas que el grupo de Amancio Ortega anunció en junio del año pasado, que contempla el cierre de 1.100 puntos de venta física en el mundo hasta el 31 de enero del 2023 (en España serán unas 300 de distintas cadenas) y el impulso de la venta online. En este sentido, recordaron que hay un acuerdo de ámbito nacional firmado con los sindicatos CCOO y UGT para garantizar la reubicación de las plantillas, por el que a todos los empleados se les ofrecerá la posibilidad de trabajar en otras tiendas de Zara, de las diferentes cadenas del grupo, en centros logísticos o en los servicios centrales de la compañía.

Máximo Blanco, delegado de Empresa Privada de CSIF, sindicato mayoritario en Zara Extremadura, señaló ayer que en los próximos días se concretará el calendario de reuniones entre la dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores «para intentar minimizar el impacto del cierre en el conjunto de la plantilla» y confió en que el contacto siga siendo «fluido» como hasta ahora para que los empleados sean recolocados y en caso de que no sea así, «se marchen con las mejores condiciones posibles».

Que esta tienda fuera una de las afectadas por el plan de Inditex era una posibilidad que conocían sus empleados, la mayoría mujeres, aunque hasta ayer no tuvieron la confirmación oficial. Zara se trasladó a este establecimiento, antiguo teatro Menacho, en el 2006, que desde entonces tiene en régimen de alquiler. Antes, la firma de Inditex ocupó otro local en la esquina de Juan Carlos I con la calle Menacho, donde ahora se encuentra Stradivarius y hasta hace solo unas semanas Zara Home, que también se cerró después de Navidad. Estos cierres se unen a otros que el grupo de Amancio Ortega ha hecho efectivos en el último año en la principal arteria comercial de la ciudad, como los de Pull &Bear, Massimo Dutti y hace algún tiempo más Oysho y Bershka. De todas, como de Zara, hay tiendas en el centro comercial El Faro, donde, según CSIF, no se prevén despidos ni cese de actividad. Inditex no confirmó ayer sus planes de para Stradivarius, única tienda de la compañía que quedaría en Menacho (y que también está en El Faro).

El cierre de la tienda de Zara ha cogido por sorpresa a la Asociación de Empresarios de Menacho, según reconoció su presidente, Félix Retamar, quien lamentó la decisión, pues supone la marcha «de la principal locomotora» de esta zona.