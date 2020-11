Francisco Espárrago: «El jamón ibérico tiene que estar siempre presente en Navidad»

¿Qué productos no deben faltar en la mesa esta Navidad?

El jamón ibérico debería estar presente en la Navidad por encima de todo: porque una buena celebración se merece disfrutarla con un buen jamón ibérico, y este año 2020, tan falto de buenas noticias, lo necesitamos, si cabe, aún más; porque es un producto muy nuestro, que mantiene nuestras dehesas y fija población en la España vacía con trabajos sostenibles, como el que realizamos todos los que formamos Señorío de Montanera; y quizás lo más importante, porque esta Navidad tiene que ser el principio del fin de esta pesadilla, y 2021 será el año de nuestra recuperación de la normalidad, de una vacuna efectiva, de la libertad de movimientos, las reuniones familiares, y el fin de las malas noticias...; y esto bien merece degustarlo con el mejor sabor ibérico.

Hoy en día podemos encontrar múltiples opciones de disfrutar de un jamón ibérico. Los loncheados son una alternativa fantástica para tomar jamón ibérico de bellota sin tener que adquirir una pieza completa. Esto puede ser ideal para las familias que van a reunirse en un grupo más pequeño. En Señorío de Montanera ofrecemos nuestros productos loncheados envasados en atmósfera protectora que permiten saborear el jamón como si estuviera recién cortado y en un formato de una ración que permite combinarlo en una comida o cena navideña con el resto de los aperitivos que tomamos en esta época del año. Pero si quieres presumir delante de la familia, darle uso a ese magnífico jamonero y a ese juego de cuchillos, y lucirse cortando una pieza, y este año un jamón se pasa de tamaño, una paleta puede ser un buen sustituto.

¿Cómo afrontáis esta campaña de Navidad?

Honradamente veo que la mayoría de nosotros la vivimos con incertidumbre, queremos que salga bien, pero tenemos aprensión al futuro y un cierto respeto a las decisiones que las autoridades tomen referente a confinamiento, libertad de movimientos y limitaciones a las reuniones. Esto puede hacer que las decisiones de compra se retrasen y se produzca un colapso del sistema logístico (empresas de transporte y reparto a domicilio).

Por ello recomendamos adelantar las compras de Navidad todo lo que se pueda. Nosotros, para ello, hemos creado unas promociones exclusivas muy interesantes en nuestra tienda online. Fundamentalmente por una razón, sabemos que muchas familias lo han pasado mal, y queremos ayudarlas en la medida de lo posible a que los productos ibéricos no falten en la mesa de Navidad. Nunca lo habíamos hecho, excepto en abril y mayo cuando el confinamiento era atroz. De hecho, estos días, y aprovechando el ‘Black Friday’, hemos establecido una promoción del 20% en jamones y del 15% en el resto de los productos de nuestra tienda online. Si ya sé que es brutal, pero cuando la estábamos diseñando todos estábamos pensando en nuestros clientes como si fuéramos nosotros mismos ¡Este año nos hemos sentido todos en el mismo barco!

¿Qué tienen vuestros jamones que los hacen tan exquisitos y exclusivos?

En primer lugar, tienen una excelente materia prima; todos nuestros productos proceden de cerdos ibéricos criados en pureza (100% ibéricos) y alimentados a bellota en las dehesas de Extremadura (estos son los jamones de bellota 100% ibéricos DOP Dehesa de Extremadura) o en los montados del Alentejo portugués (nuestros jamones de bellota 100% ibéricos).

En segundo lugar, una cuidada elaboración artesanal un saber hacer ancestral transmitido de generación en generación por nuestros artesanos de Salvaleón; una pequeña localidad de la sierra sur de Extremadura donde las condiciones de clima (altitud, humedad y temperatura, vientos) y naturaleza (rodeado de un paraje natural de dehesas impresionantes) hacen que los jamones y paletas ibéricos maduren de forma excepcional. Además, nuestra fabrica situada en un promontorio dominante cuenta con unos secaderos naturales y bodegas excavadas en roca que hacen que el lento proceso de maduración se desarrolle en condiciones naturales y óptimas.

También contribuye que hemos apostado por la tecnología para controlar, registrar y analizar todos los procesos. Esta trazabilidad total nos permite asegurar la calidad final y realizar una mejora continua de nuestros procesos productivos y que nuestros clientes reciban información completa de todo ello.

Esto ha hecho que seamos los líderes en elaboración de ibérico puro de la DOP Dehesa de Extremadura. Sin duda alguna la más prestigiosa y exigente Denominación de Origen de jamón española. Aunque, desgraciadamente poco conocida fuera de Extremadura. Nos pasa lo de siempre, no sabemos comunicarlo al resto de España y al extranjero. Y eso es en gran parte culpa de todos nosotros. Tenemos no solo que producir calidad si no que saber vender esa calidad y las bondades de nuestra tierra y de nosotros al resto del mundo.

¿Qué me puede decir sobre el relanzamiento del lomo doblado?

Otro reflejo de nuestra falta de saber vendernos al mundo. El lomo doblado era un producto artesano magnífico que se elaboraba en las matanzas tradicionales y en algunas industrias artesanas del sur y del oeste de la provincia de Badajoz. Pues bien, este exquisito producto estaba casi extinto; bien por falta de conocimiento entre los consumidores, bien por haber desaparecido los artesanos que lo elaboraban.

Nosotros pusimos tesón y empeño en recuperarlo y poder hacerlo industrialmente, aunque sin perder un ápice tanto de la forma artesana de hacerlo como de mantener su exquisito sabor. Ahora unos 10 años después de su recuperación lo vendemos en toda España y en algunos países de Europa. Además, para esta campaña navideña este producto tradicional exclusivo de Señorío de Montanera lo ensalzamos con un original estuche Premium, ideal para regalar y sorprender a los amantes del ibérico.