1.354 peticiones del plan de ayuda a pymes no se han podido tramitar

Más de un millar de solicitudes, concretamente 1.354, presentadas a la convocatoria que sacó el ayuntamiento en junio para ayudas a empresas y autónomos no se pudieron tramitar ni resolver, según el informe con los resultados de esta convocatoria extraordinaria, que se presentó como una ayuda complementaria a las de otras administraciones, como el Estado o la Junta, con más recursos y más competencias que el ayuntamiento.

«Han intentado ayudar, pero no han llegado a todos, ese es el descontento que hay, no nos han dicho nada y no podemos reclamar nada», comentó ayer una de las solicitantes que se ha quedado sin la ayuda. «Esta situación -con el nuevo cierre temporal- es agotadora para todos, no era una ayuda que te solucionase el año, pero algún huequecito hubiese tapado».

Su petición no se ha tramitado porque la presentó el primer día de plazo a las 19.00 horas. Demasiado tarde porque solo se han resuelto las presentadas hasta las 14.00 horas del 1 de junio, es decir las entregadas en las cuatro primeras horas de un plazo que se había abierto a las 10.00 de ese día. No se pudieron resolver más porque con las 905 presentadas hasta las dos de la tarde ya se había agotado el millón de euros con el que se dotó esta convocatoria.

Los técnicos del ayuntamiento, que se vieron sobrepasados por el número se solicitudes presentadas, han podido resolver 905 peticiones de las 2.261 presentadas. De las tramitadas, en 713 solicitudes se ha dado la ayuda al cumplir con todos los requisitos, aportación que de media rondará los 1.488 euros una vez se resuelvan alegaciones que se han presentado. Las 1.354 que no se han tramitado se deniegan por agotamiento de los fondos.

La convocatoria recogió la opción de incrementar la partida con otro millón más, posibilidad que desde la oposición se pidió que se ejerciese, pero que se descartó por el gobierno, una ampliación que cuando se elaboró la convocatoria los servicios de Intervención del ayuntamiento señalaron que no era posible al no haber crédito. Finalmente se ha dotado con 1.058.500 euros.