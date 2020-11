10 novedades para poner el oído en la escena local

La música siempre suena. Aunque no cabe duda de que elsector ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitarias con una innumerable lista de cancelaciones de directos, el cierre de las salas y pocas confirmaciones a corto plazo, la música no para de sonar. La escena cacereña sigue moviendo sus hilos y ha aprovechado el silencio del confinamiento para crear. La quietud del hogar y el encierro ha dado forma sin saberlo a una hornada de nuevos trabajos de autores y bandas locales, que llegarán en breve al estudio o que se presentan antes de que acabe el año. Pop electrónico, blues en castellano, jazz y canción de autor protagonizan las nuevas propuestas para el nuevo curso musical.

FÔNAL

Cómo enfrentarse al folio en blanco

El dúo electrónico de Álfonso Búrdalo y la voz de Inma González recién incorporado a la discográfica sevillana Lunar Discos ultima detalles de su nuevo trabajo que se publicará a principios de 2021. En septiembre la banda de pop electrónico y pegadizo lanzó En silencio, una reflexión sobre cómo enfrentarse al folio en blanco y esta semana descubre otro tema que se incluirá en el trabajo, esta vez, un tema en el que colabora la rapera, también cacereña, Laura P titulado Grita y que pretende ser himno por la igualdad. La canción sale a la luz acompañada de un videoclip que ya se puede ver en Youtube y que ha realizado Risi López de la agencia creativa extremeña Green Sauce.

NIÑO ÍNDIGO

Un trabajo hecho «desde el alma»

En su nuevo disco cuenta con la mejor colaboración posible, la de su madre Isidra Domínguez. Para el cantante cacereño Julio César Fuentes, álter ego musical de Niño Índigo, no hay incertidumbre que pueda con su música y entre tanta lucha externa lanza Meraki, su cuarto álbum de estudio que traduce su título como «hecho desde el alma». Producido por Marcos Liviano y el mismo autor de los temas, mantiene su línea entre el folk alternativo con temas íntimos con atmósfera de guitarra y piano. El cantante de Sierra de Gata presentó este pasado viernes su último trabajo en directo en Cáceres con su banda.

CHARLY GONZÁLEZ

El ‘blues’ se pasa al castellano

Un veterano reconocido de la escena del blues en Cáceres, Charly González, hornea también lo que será su próximo trabajo, el segundo disco en solitario de su carrera. Según expone a este diario el ‘blusero’, el disco está ya en el paso previo a pasar por el estudio en diciembre o en enero. Como novedad con respecto a sus anteriores trabajos, el cauriense afincado en Cáceres pasará del inglés al castellano en las letras. Prevé que el trabajo cuente con nombres de la escena extremeña como Chloé Bird o Gene García y nombres de la escena nacional como Auserón. Todos los temas serán propios que aprovechó para componer en el confinamiento aunque también pretende incorporar una versión de DePedro. Los músicos con los que trabajará serán los mismos que lleva a los directos: Lalo González a la batería, Alex Ordoñez al bajo, Curro Alvárez a la guitarra, Juanlu Rabazo a saxo, Toni Martín al trombón.

SARA LUGARDA

La nueva generación de cantautoras

Sara Lugarda (Cáceres, 1991) pertenece a las nuevas voces que recoren las salas de conciertos locales. La cacereña ultima lo que será su primer EP en solitario aún sin fecha ni título. El trabajo autoproducido ya se encuentra en fase de preproducción y la previsión de la artista es entrar a grabar en los próximos meses. «Queremos que todo quede muy claro», pone de relieve. Para darle forma ha contado con Marco Castelló, que perfila los másters de sus temas. En los últimos meses ha participado en el proyecto En femenino, que se presentó en directo en el escenario Amex en septiembre y hace unas semanas con motivo de la celebración del Día Nacional de las Bibliotecas participó en una performance en la capital cacereña en la que el ilustrador cacereño Fermín Solís se encargó de dibujar lo que cantaba.

RUBÉN RUBIO

Un bajista que desafía al tiempo

Sobre una lucha con la que cualquiera pierde, la del tiempo, el bajista cacereño Rubén Rubio pretende hacer frente en su nuevo disco Inexorable, el segundo de su trayectoria en solitario. Tras dos años para darle forma, el músico, catalogado como uno de los mejores bajistas del panorama, lanzó su trabajo a principios de este año y consiguió presentar los temas en el ciclo de El Pedrilla, pero la pandemia ha pausado la gira tal y como estaba prevista. El disco se financió con una campaña de crowdfunding y en él han participado una treintena de músicos de diferentes puntos entre los que se encuentran la cantaora pacense Celia Romero, Héctor Alviz, de los niños de los ojos rojos y la cacereña afincada en el País Vasco Míriam Solís, álter ego de Olana Liss.

CHLOÉ BIRD

La sofisticación del pop

Chloé Bird (Cáceres, 1991) se encuentra inmersa en lo que será su próximo disco en 2021. Tras The light in between (2018) y fichar por la agencia de management Candehu, que también llevaba a Dolorosa y Bendita Tú, la cacereña ha aprovechado el confinamiento para componer nuevos temas y darle forma a lo que será su cuarto álbum. Será el 20 de noviembre cuando adelantará el primer single del trabajo, ‘La herida’, que estará disponible en plataformas digitales. Este mes también ha grabado el videoclip del primer adelanto, un trabajo que ha grabado Cómicos Crónicos.

CECILIA ZANGO

Trap y ritmos urbanos con sello cacereño

Cecilia Zango siempre está componiendo. Tras su tema Oro molío, la joven cacereña que vive a medio camino entre Cáceres y Madrid, abandera en la ciudad los ritmos urbanos y trap que copan la escena musical nacional en los últimos años. Lanzó en el arranque del confinamiento el clip de La Onna Bugeisha ilustrado en tres dimensiones y según expone a este diario, trabaja ya en las canciones y los videoclips que compondrán su trabajo. De momento, solo ha lanzado singles y la situación actual del coronavirus sin conciertos paraliza el avance en su disco, sin fecha y sin detallar si será en formato físico o no. Material para disco hay, asegura.

BAMBIKINA

Un disco para ver la luz

El último viaje de Bambikina ha sido uno de catarsis. Esther Méndez (Jaraíz de la Vera, 1991). Fue en abril de este año, en plena cuarentena, cuando vio la luz ‘Túnel’, un álbum que edita Mad Moon. Este fue su regreso al panorama después de una temporada alejada de los escenarios. En el disco refleja a la perfección su travesía de crisis existencial y de la ansiedad que sufrió para romper el tabú que existe en torno a estas enfermedades. En el álbum colaboran DePedro y Club del Río. Hasta ahora se ha podido escuchar en plataformas online pero en el mes de octubre ya se ha lanzado en formato físico y se puede adquirir en tiendas de discos a nivel nacional.

EUGENIO CANTERO Y JUAN CORRALES

El flamenco veterano canta al recuerdo

El cacereño Eugenio Cantero, un flamenco con solera y veterano en el panorama del cante en la ciudad la autoedita Cantes a Extremadura, un disco con seis temas en los que pretende hacer homenaje a l a capital cacereña y a la región entre milongas, alegrías, soleás, granaínas y saetas por seguiriya. También veterano, el cantaor Juan Corrales, padre del reconocido flamenco Perico de la Paula, presentó a principios de este año un disco en el que recupera los temas que no había recogido en su discografía anterior.

PREXTON, HOMBRE TIGRE Y KAPLAN

Acústicos a pequeña escala

Curtidos en el acústico, el joven cacereño afincado en Galicia Prexton prepara nuevas canciones dos años después de que saliera su disco, tal y como anunció en septiembre de este año. De manera paralela Hombre Tigre, el nuevo grupo de pop electrónico con Fermín Solís, y el eclecticismo de los Kaplan mantienen su ronda de directos a pequeña escala en la capital cacereña mientras perfilan también sus formatos físicos sin certezas por el momento.