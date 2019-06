Las 12 horas que decidieron la alcaldía

Dice fantasmón Alcántara ("como no voy a saber gestionar Cáceres si he creado trescientos puestos de trabajo en mis empresas"), que el tampoco era partidario de la alternancia, que lo impusieron desde Madrid. Por lo menos ten la vergüenza de no decirlo. No pintais nada. La política de Cáceres os la hace Madrid, y a la de Madrid se la hace Macron y Francia. Sois un partido peligroso para España. Sois un partido de desechos de otros partidos y de gente que no tiene donde caerse muerta. Solo tenéis que mirar vuestra lista en Cáceres. Os queda muy poca vida política. Ya nos habéis engañado bastante. Eso sí los muertos de hambre seguro que ya están colocados en diputación, como hace el PP.