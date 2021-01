2020 deja la primera subida del paro en Cáceres tras siete años

Los efectos del Covid-19 han sido realmente nefastos para la economía de la capital cacereña. Así lo revelan los datos del desempleo correspondientes a diciembre de 2020, que evidencian una fuerte subida del 14% respecto a diciembre de 2019. Las cifras concretas se traducen en 1.135 personas más sin trabajo en la ciudad. Este incremento no tiene precedentes en los últimos años. De hecho, se trata del primer aumento anual del paro en Cáceres que se produce en siete ejercicios. El desempleo de la anterior crisis tocó techo en 2013 con un total de 11.597 personas sin trabajo, que se fueron reduciendo hasta 8.063 en 2019. Sin embargo, 2020 vuelve a registrar un alza y alcanza los 9.198 parados en el último mes del año.

Datos de la provincia de Cáceres extraídos de la página ‘extremaduratrabaja’, de la Junta de Extremadura, correspondientes a diciembre de 2020.

La capital cacereña ha perdido durante 2020 el empleo ganado desde 2017. Por edades, el tramo más crítico está entre los 55 y los 60 años, con 1.169 demandantes de empleo. Le sigue la horquilla de 40 a 45 años con 1.099 parados, y de 50 a 55 con 1.098. También llama la atención el colectivo de 25 a 30 años, con 1.062. La mejor situación es para el grupo de 35 a 40 años, con 943. Respecto a los sectores, todos han empeorado en el último ejercicio. Los servicios vuelven a encabezar el desempleo con amplia diferencia sobre el resto porque son un gremio clave en la ciudad. Basta decir que ya acumulan 6.969 demandantes, el 75% del total en la capital cacereña. A mucha distancia le sigue la construcción (703), la industria (391) y la agricultura (217).

Nivel de formación

Por niveles de estudio, el grupo más numeroso en las listas del Sexpe es el que tiene 1º etapa de ESO con o sin título: suman 3.886, es decir, más del 40% de los desempleados. Detrás se posicionan quienes se quedaron en los estudios primarios: 1.534 buscan un trabajo. Los demandantes con título de FP son menos: 1.224. Los que tienen estudios universitarios de 1º, 2º o 3º ciclo suman 1.515.

Respecto a los grados de ocupación, la lista del Sexpe está encabezada por los trabajadores de los servicios de restauración, personales y vendedores, con 2.719 desempleados, y las actividades elementales, con 2.238. Por sexos, la mujer se lleva la peor parte con 5.318 paradas, frente a 3.880 hombres.

En la provincia las cosas no han ido tampoco mejor. De igual modo, se ha destruido el avance del empleo acumulado desde 2017 y ha vuelto a subir el paro por primera vez desde 2013. Entonces había 51.593 desempleados, pero tras siete años sucesivos de mejoras se había logrado reducir esa cifra hasta 35.451 en 2019. Sin embargo, en diciembre de 2020 una nueva alza ha elevado el total hasta 38.986 cacereños sin trabajo. Se trata de una subida considerable en solo un año que roza el 10%. Las mujeres lideran la lista con 22.154 paradas, por delante de los 16.832 hombres. Hasta los contratos se han desfondado en la provincia: si en d iciembre de 2019 se formalizaron12.193, en diciembre de 2020 han sido 9.430 (-22%).

A más edad, más parados

También la edad crítica desde el punto de vista laboral es similar en la provincia: la franja de 55 a 60 años lidera el desempleo con 5.538 demandantes. Le sigue no muy lejos el colectivo de 50 a 55 años, que suma 4.850. Los mejores comportamientos se dan entre los 30 y los 40 años. Asimismo, se repiten los parámetros si se analiza el nivel formativo: los parados con estudios de 1ª etapa de ESO suman 19.776, que suponen más de la mitad de todas las personas que buscan trabajo en la provincia.

Radiografía por actividades de producción, con datos de diciembre de 2020. Provincia de Cáceres.

Finalmente, el estudio por sectores también refleja el gran predominio de los servicios, con 25.762 cacereños a la espera de encontrar un empleo, el 65% del total de los parados de la provincia. El segundo lugar es para la construcción (4.109) y el tercero para la agricultura (3.809). La industria cierra el listado con 2.512.

Con todos estos datos sobre la mesa, el retrato general que deja la pandemia diez meses después preocupa bastante. «Resulta evidente que las consecuencias del covid son muy dolorosas. Se ha destruido mucho empleo en sectores tan importantes como hostelería y comercio», explica Ricardo Salaya, secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura. Efectivamente, la provincia tiene 1.680 parados más en servicios que hace un año, de los que 656 residen en la ciudad de Cáceres, «porque conserva la función tradicional de las capitales de interior: ser una zona comercial para el resto», apunta.

RICARDO SALAYA (UGT): "Las consecuencias del covid son muy dolorosas. Se ha destruido mucho empleo"

En consecuencia, «llevamos ya muchos meses en esta situación, el daño se acumula y caen empresas. Esto genera una desesperanza que a la vez provoca al cierre de otras», reflexiona Ricardo Salaya, recordando que «todavía hay muchos trabajadores afectados por ERTE».

No obstante, los sectores con mayores perjuicios (turismo, hostelería y comercio) no son actividades que sufran una gran destrucción de capital, «más bien destruyen empleo muy rápidamente pero también lo generan con rapidez, porque no precisan de inversiones gigantescas como la industria o la construcción». Por ello, y aunque «el daño ya va causando fatiga en el sistema», el representante de UGT entiende que «esos puestos se van a recuperar a mayor ritmo que con la crisis anterior, en cuanto las condiciones sanitarias mejoren».

Además, valora «los apoyos a la actividad económica y a la defensa del tejido productivo que vienen funcionando durante la pandemia, muy distintos a la política de invocación a la supervivencia del más fuerte que se aplicó en la crisis anterior. Se han tomado medidas serias para defender el sistema productivo en lugar de abandonar a la sociedad a su suerte», indica.

Junto a estas medidas, «el país tiene pendiente un gigantesco plan de reconstrucción. La Unión Europea parece decidida a aportar una inversión histórica una vez que la situación sanitaria empiece a estabilizarse», agrega el secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura. «Hasta ahora lo que sí sabemos es que, en tiempos de crisis, las grandes políticas de choque con inversiones importantes siempre han funcionado», concluye.

Contrataciones de diciembre de 2020. Caen un 22% en un año.

En Comisiones Obreras comparten la misma inquietud por los datos. «Son malos. El covid ha provocado una auténtica sangría», señala María Berrocal, delegada comarcal de CC OO en Cáceres. «De hecho, en esta tercera ola de contagios hemos visto cómo de nuevo se ha cerrado la hostelería y el comercio minorista», y precisamente «Cáceres lo que mayoritariamente tiene son pequeñas empresas de estos sectores».

El sindicato afirma que se trata de una situación realmente delicada, pero a la vez quiere dejar constancia de que existen perspectivas más halagüeñas a medida que avance 2021. «Se han puesto muchas medidas extraordinarias sobre la mesa para paliar el desempleo masivo, a través de la Junta de Extremadura y del Gobierno. Creo que estas herramientas han frenado la destrucción de puestos de trabajo en la ciudad de Cáceres, en la provincia y en la región», argumenta María Berrocal.

MARÍA BERROCAL (CCOO): «Los datos son malos. El covid ha provocado una auténtica sangría»

A ello se une «el nuevo programa regional de 40 millones de euros en ayudas para la recuperación empresarial, sobre todo en hostelería, comercio y turismo, a fin de compensar esta tercera oleada y los cierres que conlleva». Apoyos decisivos en una ciudad como Cáceres «donde los servicios constituyen el sector básico y resulta necesario el mantenimiento de los asalariados y el relanzamiento de las iniciativas de autoempleo. En muchos casos son empresas familiares», destaca la representante sindical.

Desde CCOO ven un atisbo de esperanza con el inicio de la vacunación general a principios de verano. «Nadie tiene la varita mágica pero esperamos que las vacunaciones y la inmunidad de rebaño comiencen a cambiar la situación y a iniciar la recuperación económica, aunque sea poco a poco», afirma María Berrocal, para quien el mantenimiento de los ERTES hasta el 31 de mayo «resulta crucial». «Empleo y salud van de la mano», matiza. Por eso mismo, el sindicato también llama a la concienciación de toda la ciudadanía a la hora de cumplir las normas de protección contra la pandemia.