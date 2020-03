54 especies protegidas utilizan la sierra de la Mosca como zona de reproducción

Nos sobra naturaleza, por cualquier salida de Cáceres ya sea norte, sur , este y oeste te das de bruces con la naturaleza en estado puro. Lo que no ves ni por asomo, son industrias y trabajadores. Hay que ser egoísta para no intentar negociar con la industria del litio, y cerrarse sin ningún sentido en el no a la mina. Esto como siempre nos conduce a los Cacereños a que seamos los campeones en despoblación, Renta percapita, las pensiones más bajas etc... Pues nada sigamos protegiendo la “poca” naturaleza que tenemos.