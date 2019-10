6.000 ciclistas, reto logrado

Hace años que Alberto comenzó a colaborar con la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer). Se hizo socio cuando vivió de cerca el sufrimiento de este tipo de enfermedades, que afectó directamente a su familia. Desde entonces participa y colabora en las actividades que el colectivo lleva a cabo para visibilizar esta dolencia y para conseguir donantes de órganos. La mayor parte de estos pacientes necesitan un trasplante de riñón para comenzar su curación. Ayer Alberto fue uno de los 6.000 ciclitas que participó en la fiesta de la bicicleta, que por primera vez en su historia (ya van 51 ediciones) ha tenido un fin solidario: mil de los dorsales se pusieron a la venta al precio de un euro, que se entregarán a Alcer. El colectivo solo ha logrado vender la mitad y lo conseguido lo invertirá en el programa de ayuda a domicilio, que este año no se ha podido financiar con las subvenciones municipales.

«Ha sido difícil vender los dorsales porque el resto eran gratuitos. El objetivo era financiar la ayuda a domicilio para 12 pacientes pero no llegará para todos», se lamenta el presidente de Alcer, José Antonio Sánchez. Satisfecho de que el centro comercial Ruta de la Plata, organizador del evento, haya contado con ellos propone, de cara al futuro, modificar la forma de colaboración para que sea más efectiva.

La cita logró superar todas las expectativas y rozó los 6.000 participantes: Un reto histórico conseguido. El evento demostró que Cáceres sí es ciudad para bicicletas, con decenas de familias enteras, entre ellos tres concejales de la corporación, Paula Rodríguez, David Santos y Fernanda Valdés. Había de todo: Bicis con sidecars, con ruedines, con sillas, de dos y de tres sillines,... Llenaron las calles del recorrido, de 7,5 kilómetros, que estuvo amenizado por el locutor de Cadena 100 Antonio Jimeno, que conduce el espacio ‘Al cole con Jimeno’ dentro del ‘morning show’ de la emisora ‘Buenos días, Javi y Mar’. No es aficionado a la bicicleta, por falta de tiempo, pero disfrutó como uno más: «Me lo he pasado genial y bailando sin parar», reconoció al terminar el evento. En la meta, ubicada junto al Ruta de la Plata, se sortearon una veintena de regalos. De hecho, los que no hayan conseguido ninguno aún pueden registrar su dorsal en la página web del centro comercial, donde se sortearán dos bicicletas en los próximos días.