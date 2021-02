60.000  que siguen sin dueño

El boleto de la Lotería Nacional del número 3.213 y premiado con 60.000 euros continúa sin dueño. Se encuentra, desde que fue encontrado en la calle, custodiado en las dependencias de la Policía Local, que se ha visto obligada a publicitar su existencia porque el próximo 14 de febrero expira el tiempo para poder cobrarlo (fue comprado en la administración de lotería número 25 de la avenida de España, conocida como Lotería Candi, el 14 de noviembre y se puede cobrar hasta tres meses después, pasado ese tiempo, por mucho que esté premiado, el dueño no podrá hacerlo).

Por esta razón el ayuntamiento ha informado de lo ocurrido en el tablón de anuncios y ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objetivo de que el propietario aparezca antes del 14 de febrero (este próximo domingo). El titular podrá reclamarlo en la tesorería municipal (situada en la plaza Mayor) de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para acreditar que realmente es el poseedor del cupón, se le exigirá que describa el número premiado, la serie, la fracción, el número de serie, así como lo que se dice en el dorso.

Sin embargo, que no aparezca el dueño no significa que no vaya a poder cobrarse. De hecho, si dentro de dos años sigue sin aparecer el propietario, podrá quedarse el boleto la persona que lo encontró. Así lo establece el código civil. Y precisamente para asegurarse poder cobrar el dinero, la persona que halló el boleto en la calle ha solicitado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que se ordene la suspensión de prescripción de derecho de cobro, por tanto queda suspendida la caducidad del premio. De esta forma, si pasados los dos años no aparece el propietario el que se lo encontró podrá hacerse con los 60.000 euros.

No fue el único décimo de este número que vendió la administración, sino que fueron adquiridos otros 29 más y todos han sido ya cobrados. «Casi la mitad de los que lo compraron son abonados a ese número desde el año 82 y el resto personas que suelen comprarlo», asegura la propietaria del establecimiento, María Andrea Pascual. Probablemente, añade, esta persona que lo ha perdido fuera alguien que no suele comprar ese número.

No es la primera vez que algo parecido le ocurre a esta lotera. Hace años tocó una Primitiva de 124 millones de pesetas a un cliente habitual, pero perdió el boleto en el Chíviri. El dueño llegó a ir a juicio para intentar acreditar que el cupón premiado era el suyo, pero no lo consiguió. El boleto nunca llegó a aparecer y se quedó sin el dinero.