70.000 personas siguen por red la visita de los Reyes Magos a Cáceres

Personalmente el paseo de los Reyes Magos en globo me pareció lamentable y una tomadura de pelo. Si bien es cierto que no se puede dirigir , no lo es menos que se puede ascender y descender buscando otras direcciones del viento. Pero lo que no es normal es que barrios como Aldea Moret, Maltravieso, Casa Plata, Moctezuma , Vista hermosa.. ni se vieron casi...y el pedazo paseo duro unicamente 30 minutos para pasar por toda la ciudad. Lo dicho, en mi opinión una tomadura de pelo.