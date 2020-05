Los que abren las calles

No ha faltado ni un día. Cuando la ciudad se vació al completo y todos los cacereños fueron confinados sus hogares ahí estaba Kiko. Su profesión no le ha permitido la opción de quedarse en casa. No ha habido cuarentena ni tregua para él. Lleva treinta años como barrendero y estos dos meses ha sido de los pocos que ha continuado con su rutina. Y lo ha hecho con más ahínco si es posible. El despertador le sigue sonando más temprano que a la mayoría. «A las seis menos cuarto». «Alguien tendrá que abrir las calles», enfatiza con gracia.

Mascarilla impoluta, guantes y el uniforme de un naranja fluorescente inconfundible rompen con el desamparo, cada vez menor, de la plaza Mayor, el corazón de la vida de Cáceres. No se distrae de su tarea. Cruza unas palabras con un vecino que aguarda en un banco mientras señala al ayuntamiento y pregunta si habrá un acto esa misma tarde para que las banderas ondeen a media asta pero él sigue a lo suyo. Recoge las papeleras y barre las escalinatas, ya es media mañana pero su ruta es extensa. No lleva la cuenta de cuántos kilómetros puede hacer al día, lleva reloj pero no es de los que cuenta los pasos así que empieza a enumerar las calles que están bajo su custodia para rendir cuentas al tiempo. «Pintores, Moret, Foro de los Balbos, plaza del Duque, Sánchez Varona, ¿quieres que siga?».

Ahora, con cierto alivio, en su recorrido ya encuentra al paso a más gente a la que saludar, pero asegura que en estas semanas bien parecía la ciudad a un plano de película arrasado por el apocalipsis, un apocalipsis invisible y temible a la vez. «Ya es otra cosa, pero era una sensación rara ver todo desierto», añade. «Por no haber, no había ni palomas». Ahora también estas regresan de su cuarentena ansiosas por las migajas de las terrazas de los bares que reabren con cierto sigilo en esta última fase. Esta semana ya se aventuró El Pato, hasta ahora la única era la Minerva. Sin desviar ojo de su tarea, confiesa que ha echado de menos el encuentro fortuito con los vecinos y turistas para hacer más llevadero el día a día. «Estando solo la jornada se te hace más larga». Es normal que lo eche de menos porque acostumbrado está al saludo de los que hacen rutina en la zona. En los 18 años que se encarga de la limpieza de la plaza se ha convertido en estampa conocida, su rostro inconfundible a pesar de la máscara y su aspecto afable invita al reencuentro. No son pocos los que preguntan por Kiko. De hecho, repite una consigna que han acuñado exclusivamente para él: «Eres más famoso que el barrendero de la plaza». Un barrendero antes habituado a recoger colillas y envoltorios y ahora a otros residuos, más comprometidos, los que deja la pandemia a su paso. «La gente tira guantes, mascarillas, de todo, en el suelo, y todo eso eran focos de infección», sostiene. Porque si hay algo que ha quedado patente durante la crisis sanitaria es que todos y cada una de las personas que se dedican a la limpieza eran en su momento y son imprescindibles. Sin Kiko la ciudad no habría seguido siendo ciudad porque nadie habría abierto las calles ni se podrían haber dado pasos para devolver a la plaza lo que es suyo, la normalidad y la vida.

Más desescaladas

Y ya, entre tanto atisbo, cada vez más real de esa normalidad y esa vida, resisten Toñi y Pachiqui en el museo Pedrilla, uno de los primeros y de los únicos en Cáceres que ha reabierto desde que se inició la desescalada en la capital cacereña. Ellas dos son las guardianas de los tesoros que encierra Guayasamín en su majestuoso palacio de San Francisco. Ellas, al igual que Kiko, se encargan de abrir y custodiar lo que es de todos. Pocos se han atrevido a visitarlas aún, bien «por temor» o «porque no saben que están abiertos», pero confían en que la cifra aumente en los próximos días. No hay prisa. En cualquier caso, ya luce abierto el jardín florido de primavera y el clima perfecto de calma y silencio que envuelve siempre a todos los espacios relacionados con el arte. En cuanto a la otra sala que depende de Diputación, El Brocense, anuncian que sigue su puesta a punto y reabrirá en los próximos días.

También estaba previsto que los museos dependientes de la Junta abrieran esta semana coincidiendo con la segunda fase pero lo harán finalmente la próxima, incluidos el museo de Cáceres y el Vostell en Malpartida de Cáceres. Todos permitirán un tercio de su aforo y no será necesario entrar con cita previa. Para lo que no hay fecha aún, aunque ya pueden hacerlo, es para la apertura de los multicines, que conservan en el recibidor la cartelera como estampa de cuando se detuvo el tiempo. Habrá que esperar aún para la sesión de las diez. De momento a disfrutar de las calles, que ya están abiertas. H