Abren el Don Pancho y los Hermanos Denche

Exactamente no sé cuándo abrió el bar Don Pancho (porque fue en la época en que me mandaron a cumplir con la patria a Donosti), pero en 1984 yo ya entraba allí. O sea, bastante más de 20 años, 36 al menos. Lo del tráfico era lo esperado, si Salaya se ha empeñado en cerrar todo el centro sin necesidad, pero hay mucha gente que vive fuera de la almendra central de la ciudad, en las nuevas barriadas y necesitan utilizar el coche, no es por capricho. Nuestra sociedad tiene que ser más coherente con el tema del tráfico, lo que no puede ser es que por una parte nos traten de convencer -casi obligar- de que hay que cambiar de coche cada cuatro o cinco años, mientras por otra parte se ponen todo tipo de impedimentos para su uso.