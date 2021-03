Abril cacereño sin incienso, ni velas, ni flores...

La ausencia de procesiones en la capital cacereña no solo privará a la ciudad de otros 6 millones de euros por turismo, es que además arruinará la estética única de estas fechas, cuando las calles se llenan de incienso, flores, velas, música, mantillas, capuchones, damascos y brocados. Y detrás de este buen hacer cofrade, heredado de siglos en Cáceres, hay manos que cosen, que bordan, que decoran, que provén de cíngulos y medallas, que surten de incienso y cirios. El Periódico EXTREMADURA ha hablado con los ‘artesanos’ de la Pasión y con los comerciantes que les abastecen. Se trata de una pérdida que no solo se cuantifica en dinero, aunque el dinero es más necesario que nunca.

Da vértigo asomarse a Paneras una mañana de pandemia. La calle que emboca el turismo hacia la plaza Mayor está prácticamente sola. Allí convergen dos de los grandes epicentros de la Semana Santa: la pequeña mercería de Maeva, donde Germán despacha absolutamente todo lo que le piden relacionado con las cofradías (dicen que su trastienda tiene conexión directa con el Vaticano) y Retales Manolo, donde no hay hermandad de la capital y la provincia que no encuentre telas para sus túnicas, capas y capuchones, o los ricos tejidos de terciopelo y raso para mantos o sayas. Estos artículos no se demandan desde principios de 2020.

EL 'Corte Ingles' cofrade

Germán Escudero lleva 35 años al frente de Maeva. «Vendo los cordones de las medallas, las propias medallas, los cíngulos, los distintivos para túnicas y capas, apliques para los santos, la estructura interior de los capuchones, las mantillas y sus velas, sus tejas, sus peinetas...», detalla. Menos las telas, las hermandades encuentran allí todo lo que necesita y a veces ellas mismas llevan sus emblemas, escudos o cordones para que puedan dispensarse en Maeva.

Germán forra incluso los botones de las túnicas. Sus estanterías rebosan de hilos, remates, pasamanería, puntillas... El año pasado, el estado de alarma le sorprendió con la tienda llena de artículos a solo un mes de la Semana Santa. «Aquí sigue estando todo, y aquí seguirá seguro por un tiempo. Ese dinero invertido de momento no se recupera...», lamenta.

Germán, en Maeva, tienda cofrade por excelencia (SILVIA S.F.).

Y es que la Semana Santa constituye la ‘temporada alta’ de Maeva. El resto de la primavera es buena porque además se dedica a los trajes regionales, pero desde el año pasado no hay fiestas tradicionales ni actuaciones folclóricas. «Hubiéramos empezado en febrero con San Antón y las Candelas. Aquí vendemos los cordones para San Blas, que suman miles y miles de metros». En definitiva, agrega Germán, «solo puedo decir que todo esto es un trago muy grande. En mi caso me voy manteniendo porque entre el confinamiento y el cierre se vende algo, pero casi se pierde con el alquiler y los impuestos. Aguantas porque hay que sobrevivir», sentencia.

En Retales Manolo, la demanda de telas relacionadas con la Semana Santa también está en dique seco desde hace más de un año. Los tejidos nazarenos, morados, rojos, negros y blancos de los hermanos de carga y escolta siguen en las estanterías. Lo mismo ocurre con el azul de la patrona cacereña. Tampoco se mueve el género de mayor calidad para mantos y otras piezas de vestir de las tallas. «Antes de la pandemia nos venían incluso nuevas cofradías de distintos pueblos, a las que reservábamos el color que elegían para que ni un solo hermano se quedara sin ella, pero todo se ha parado», explica Diego Bravo Fajardo, uno de los titulares de esta empresa familiar.

Retales Manolo muestra la típica tela malva. (SILVIA S.F.)

Otro de los sectores especialmente activos venía siendo el de los apartamentos turísticos. «Nos compraron muchas sábanas, toallas, cortinas, estores y complementos del hogar. Al no haber visitantes, esa facturación también se ha parado y lo hemos notado», señala. Un turismo que tampoco vendrá en Semana Santa, cuando Retales Manolo, por su ubicación en Moret, suele vender a los visitantes distintos artículos «y muchos, muchos cojines». «A los viajeros de ciudades grandes les llaman la atención las tiendas tradicionales. Entran, compran e incluso repiten cuando vuelven».

Lo único bueno que ha tenido esta pandemia es que los cacereños regresan al pequeño comercio local. «Lo estamos notando, quizás porque durante los cierres obligados todos hemos visto cómo sería una ciudad sin tiendas ni escaparates iluminados, que es a lo que nos dirigimos. Por eso lo agradecemos mucho», matiza Diego Bravo.

Sin puntadas

Y si no hay procesiones ni venta de telas, tampoco hay modistas ni costureras con encargos cofrades... Bien lo sabe Sandra García Rodríguez, que lleva más de una década confeccionando túnicas de distintas hermandades. Es una de esas personas con manos virtuosas para la Semana Santa y mucho gusto estético. De hecho, ejerce como camarera de la Virgen de la Esperanza, una de las grandes señoras de Cáceres, con su extraordinario palio. Desde niña, Sandra vivió el mundo de los botones, hilos, blondas, bordados, pasamanería, encajes y flecos, «porque en mi casa siempre se ha cosido muchísimo». Muy joven comenzó a preparar sus propias indumentarias cofrades y pronto le llovieron los encargos.

Sandra cose hasta 80 túnicas y capas al año. (SILVIA S.F.)

En un año ha llegado a confeccionar hasta 80 túnicas, capas, capelinas y verduguillos. Además crea con sus propias manos los cordones y cíngulos del Nazareno, los Ramos, las Batallas, el Humilladero y la Vera Cruz, incluso las rejillas de los capuchones. Entre sus habilidades no faltan las túnicas y capelinas de la Virgen de la Montaña, que también borda. Guarda además sus puntadas más delicadas para la Virgen de la Esperanza: le ha confeccionado doce trajes y cinco mantos con rasos, terciopelos y damascos muchas veces donados por devotos.

Su nombre ya es una referencia en el mundo cofrade. «Un mes antes de Semana Santa no puedo aceptar más encargos y me da mucha pena», explica. Sin embargo, desde hace más de un año no hay peticiones, nada... «Sólo una túnica de niño que voy a regalar», comenta.

Sandra echa de menos ese fragor cofrade de febrero, marzo y abril. Y es que los templos han pasado una Cuaresma están extrañamente sosegados. A estas alturas de año, las hermandades ya están frenéticas ultimando las procesiones, con preparativos, reuniones, cultos… Antonio Bazo tendría que estar ya con la cabeza en los mil detalles de las tres procesiones de los Ramos que habría que organizar, ornamentar, sacar... Este vicemayordomo segundo de los Ramos, que resuelve todo lo que haya que resolver, lleva dos años del todo inusuales. No se ha montado el paso de ‘la Burrina’ (hoy era su procesión), ni el Cristo del Perdón, ni el Cristo de la Buena Muerte, tampoco la Esperanza, de la que es jefe de paso. «Todo es muy atípico», subraya. No se han comprado las 40 velas marfil de la Virgen ni los cinco velones tiniebla del Cristo de la Buena Muerte. El Perdón no lucirá sus faroles.

Ni siquiera hay que prever el incienso de las procesiones, tampoco los contratos con las bandas que acompañan a las estaciones de penitencia, que se quedan un año más sin ingresos. Si un buen paso no baja de los 1.500 € en cirios y flores (las Vírgenes aún mas), y las bandas cobran un mínimo de 800 €, solo hay que calcular las pérdidas en Cáceres, donde 16 cofradías ponen en la calle más de cincuenta pasos.

Antonio Bazo, con un cinturón de nazareno. (SILVIA S.F.)

Antonio Bazo afirma que esta situación se refleja en todo lo relacionado con la Semana Santa. Él también ayuda a montar los nueve pasos del Nazareno, que seguirán otro año sin salir de Santiago, pero además es el único que realiza a mano los complicados cinturones de esparto de los hermanos de escolta del Nazareno, «y en el último año no ha habido encargos...», indica.

Quien conoce con datos las consecuencias de la suspensión de las procesiones, y también de la reducción de aforos en las iglesias, es Antonio González, titular de la Librería Renacer, especializada en contenidos religiosos, que lleva 26 años en la esquina de plaza Marrón con Clavellinas. Vende a casi todas las parroquias de Cáceres y su entorno incienso, carbón, libros, vino de misa, velas, manuales de catequesis, regalos con arte... «De cara a la Semana Santa subía la demanda de velas para las procesiones, incienso, cirios pascuales y todo lo relacionado con la ornamentación religiosa. Estas ventas comenzaban a finales de enero y llevo dos años que se nota en la facturación. Es un descenso significativo, pero no el único. Al haber menos celebraciones y aforo en las iglesias, el resto de artículos también se han quedado a la mitad, todo son pérdidas», reconoce Antonio Gutiérrez.

Del Vaticano, de Jerusalén...

En Renacer es posible comprar distintos tipos de incienso. Antonio ofrece todos los detalles: «El que más gusta para las procesiones es el de Tres Reyes porque tiene más olor, más luminosidad. Pero hay muchas variantes. Está el del Vaticano, más oscuro, y el de olor a rosa típico de Jerusalén», explica. «En cuanto a las velas, las hay de todo tipo en función de su uso. Las de interior son distintas de las que irán en los pasos, de mayor calidad y resistencia, con una mecha más fuerte».

Antonio González, en la librería religiosa Renacer (SILVIA S.F.)

Sin embargo, a Antonio se le cambia la voz cuando habla de la situación del comercio: «Está muy perjudicado por las restricciones, pero en los pequeños locales no hay contagios. Ahora, una tienda por sí misma no se sostiene. Necesitamos una bajada de impuestos y una ayuda complementaria», plantea.

Las floristerías también se ven afectadas por la ausencia de procesiones y en general por el descenso en los cultos y en la afluencia a los templos, que se adornan especialmente para la Semana Santa. Jardinería Sara ornamenta iglesias y ermitas como San Blas, San Juan Macías, Beato Marcelo Spínola, San Mateo y la concatedral de Santa María. Y aunque en Cáceres capital muchas cofradías compran las flores directamente a mayoristas de la zona de Andalucía, también esta empresa de Mejostilla monta los cuatro mayores pasos de Trujillo y otros muchos en municipios como Monroy, Talaván, Santiago del Campo o Sierra de Fuentes, donde además se adornan las iglesias. Este año no se moverán los santos.

Sara Gómez, especialista en el arreglo de pasos. (SILVIA S.F.)

«Un paso amplio y bien decorado puede rondar los 1.000 euros en flores. Las imágenes de municipios más pequeños van de 300 a 400 euros», detalla Sara Gómez, copropietaria. «El clavel en tonos rojos y morados continúa como auténtico protagonista de Semana Santa, pese a que es la única especie que duplica su precio en estas fechas. También se utiliza mucho la rosa, el iris y la espiga seca», indica. Pero Sara opina que ya no es necesario gastar excesivo dinero en composiciones como los mantos de claveles. «Ahora se puede jugar con otras especies, con distintos tipos de verdes, e incluso se agradece que los pasos vayan más naturales y frescos», apunta la especialista. Sin embargo, este año no habrá nada.

¿Y las torrijas?

Cuando decae el espíritu cofrade en las calles también lo hace el sector más sabroso: las pastelerías. «Lo notamos mucho. Si no hay festejos no se crea el ambiente ni tampoco la necesidad. En febrero comenzamos cada año a vender torrijas. Esta vez, en marzo, ni siquiera han preguntado por ellas», cuenta Carlos Luna, propietario de ‘El Horno’, en Antonio Hurtado.

Carlos Luna, chef de excepcionales torrijas. (SILVIA S.F.)

Esa actividad previa a cada fiesta es la que hace que normalmente desde octubre se vendan los huesos de Santo y durante la Cuaresma las torrijas. «Con la pandemia, lo que ocurre es que la gente no tiene esas sensaciones y viene de golpe en los días clave, por ejemplo a partir de Jueves Santo, cuando nos quedaremos sin ellas. La previsión para nosotros se complica bastante», explica Carlos rodeado de mil delicias elaboradas todas ellas de forma artesanal. «Nos ocurrió en Reyes: tres días antes había cuatro roscones de encargo y el día anterior nos pidieron 90. Nos pasamos la madrugada haciéndolos y hasta nos quedamos sin muñecos», desvela.

También las torrijas tienen sabor a gloria y ni la pandemia podrá con ellas. «Utilizamos esencia, vainilla Bourbon de Madagascar, corteza de naranja y limón, leche y pan brioche», descubre Carlos. Sin duda, una buena forma de ir pasando el trago mientras se espera la Semana Santa de 2022, aunque la confianza tampoco es plena.