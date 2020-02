El acceso a la zona de los obispos se controlará por cámaras desde mayo

Cáceres dará el próximo paso hacia la peatonalización en mayo. Ese mes está previsto el final de las obras que se acometen desde mediados de noviembre en las calles Obispo Ciriaco Benavente, Clemente Sánchez Ramos y Obispo Segura Sáez. Las tres quedarán abiertas a los ciudadanos y a la vez cerradas al tráfico, ya que entrará en vigor la restricción para todos los vehículos que no sean emergencias, residentes, y carga y descarga. «Nuestra Intención, y así se lo hemos pedido al contratista en todo momento, es que los trabajos estén terminados para la feria de día», anunció ayer el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, en alusión a las jornadas especiales que celebran los bares y restaurantes de la zona durante San Fernando.

Las tres calles estarán controladas por cámaras, que identificarán las matrículas de los vehículos que pasen sin autorización, a los que les llegará la pertinente multa. También ayer se anunció el inicio de la modificación del expediente que regula el acceso de vehículos a la vecina calle San Pedro de Alcántara, para que la ordenanza incluya estas tres vías dentro del mismo sistema de restricciones y cámaras. Los dispositivos se instalarán en la entrada de Clemente Sánchez Ramos, mientras que la salida se hará por Segura Sáez y Ciriaco Benavente.

La empresa Construcciones Hidráulicas y Viales está ejecutando la obra con 277.000 € de presupuesto. Consiste en la creación de una plataforma única para que el peatón sea el dueño de estas céntricas calles anexas a Cánovas.

Le seguirá un proyecto muy próximo que dará continuidad a la peatonalización de la zona. Se trata de la calle Viena, enlace del gran corredor que pretende unir el centro urbano con el Parque del Príncipe, financiado mediante la estrategia europea DUSI. En el caso de esta calle se hará una semipeatonalización, ya que resulta inviable cerrar la conexión entre dos grandes avenidas como son Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma. Andrés Licerán afirmó ayer que la obra se encuentra en contratación y negó que exista ningún problema. «Está pendiente de fiscalización para salir a licitación», matizó.

Por otra parte, en su comparecencia tras la Junta de Gobierno Local, el portavoz aseguró que se mantiene el 26 de febrero como fecha del pleno extraordinario para la votación definitiva de los presupuestos municipales de 2020, tras el acuerdo alcanzado el pasado 29 de enero con Podemos. Desde 2018 Cáceres no ha sido capaz de aprobar nuevas cuentas municipales. Licerán aclaró que sí se ha retrasado la Comisión de Economía, «porque estamos pendientes de la fiscalización de Intervención de todos los presupuestos aprobados en los organismos autónomos y la Relación de Puestos de Trabajo, pero vamos con tiempo, la comisión se convocará en su momento y no se modificará en ningún caso la fecha del pleno», subrayó.