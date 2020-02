Acondicionan una parcela para crear 27 aparcamientos en El Madruelo

Una parcela de El Madruelo se convertirá en aparcamiento. Según avanzó este viernes el portavoz municipal, Andrés Licerán, al término de la Junta de Gobierno Local, una de las zonas que rodean al antiguo colegio cercano a la plaza Santiago se habilitará para distribuir 27 aparcamientos con un porcentaje para movilidad reducida --de momento no se ha precisado el número. Será un parking en superficie, abierto y gratuito y tendrá acceso de entrada y salida por la calle Tenerías.

Los trabajos para acondicionar la explanada arrancarán el lunes y de momento para hacerlo operativo en el menor tiempo posible se igualará el recinto con zahorra. También Licerán precisó que se vallará para que no se pueda acceder al edificio del Madruelo por seguridad debido a que el inmueble se encuentra en estado de ruina y cuanto terminen las tareas se abrirá a público. No obstante, el portavoz apostilló que esta zona se incluirá en la campaña de asfaltado que se organiza y se pavimentará en verano. Responde así el ayuntamiento a la reiterada petición de los vecinos de Ciudad Monumental de habilitar la zona como parking después de que tras varias obras en calles aledañas la barriada perdiera alrededor de cuarenta plazas para estacionar. Por su parte, Licerán aseguró que esta actuación ayudará a «oxigenar» la falta de aparcamientos pero insistió en que «no es una solución definitiva». Avanzó también que el equipo de Gobierno busca «soluciones» a los problemas para aparcar en Santiago o zonas aledañas pero no detalló ningún avance al respecto.

En cuanto a las futuras actuaciones en el edificio del antiguo colegio, Licerán recordó que «tiene un problema estructural grave» y que la inversión necesaria para su recuperación es «insostenible por el ayuntamiento» y no descartó su posible derribo, una de las opciones que se han barajado en los últimos meses sobre el futuro. Tras ser precintado en 2019, el alcalde Luis Salaya anunció que el inmueble estaba en peores condiciones de lo que aparenta y que estaban valorando todas las opciones que se habían puesto encima de la mesa para aprovechar este edificio, entre ellas el solar para aparcamientos.

Por otro lado, entre otros asuntos que se aprobaron en la Junta de Gobierno Local, el ayuntamiento dio luz verde a la actualización de los estatutos de Ifeca, a la autorización de un evento en el centro de la ciudad con el consulado de Colombia en marzo y al aprobación de las ayudas de 56.000 euros que irán destinados a la dinamizadora del comercio durante los tres años de contrato.