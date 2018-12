Acusado de obligar a una mujer: «Puse en internet un anuncio de trabajo falso para conocer chicas»

Colgó en la web de ‘Milanuncios.com’ un anuncio de empleada de hogar con un salario de mil euros. A los pocos días recibió la llamada de una mujer con la que quedó en los aparcamientos de un supermercado de Mejostilla para hablar de las condiciones del trabajo; pero el anuncio resultó ser falso. Ayer la Audiencia Provincial de Cáceres juzgó al acusado de obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales para contratarla. Él, que tiene 42 años, admite que puso el anuncio para «conocer a una chica», pero niega que la violara.

Según su versión, en el interior de su coche mantuvieron una corta conversación sobre las condiciones del trabajo pero, a los «siete u ocho minutos» de estar hablando él le confesó que el anuncio era falso y le explicó que su intención era conocer a una chica. «Ella me dijo que ya que estaba allí y que como le gustaba físicamente que accedía a tener algo conmigo», señaló.

Le invitó entonces, todo según la versión que mantuvo ayer en el interrogatorio, a marcharse a un lugar más tranquilo y la llevó al depósito que hay cerca del pantano del Guadiloba. Allí mantuveron relaciones sexuales consentidas, según él manifiesta. «Fue ella quien se abalanzó a abrazarme y a besarme», aseguró a la sala.

La declaración de la víctima se celebró a puerta cerrada (la víctima no figuraba como citada en la causa por lo que no estaba presente al inicio del juicio. Llegó horas después y escoltada por la policía). Según manifestó, ella accedió a mantener relaciones sexuales con el acusado por miedo y porque no tenía cómo escapar, al encontrarse en un lugar oscuro y alejado.

Según su versión accedió a montarse en el coche del acusado porque este le había dicho que la iba a llevar a la casa para la que demandaba los servicios de limpieza, un chalet que tenía en Trujillo; pero de camino hacia allí se desvió y la llevó al lugar donde ocurrieron los hechos. Allí la violó, a pesar, según manifestó la víctima ayer, de que le había pedido que no la tocara.

Después regresaron a Cáceres y en el trayecto él le pidió que no le denunciara. Él lo reconoce pero dice que lo hizo porque notó una actitud «rara» en ella ya que, según explicó el acusado, cuando regresaron ella le dijo que les seguía un coche que conducía su compañero de piso, que la acosaba. Ella llegó incluso a esconderse para que no le viera, añadió.

La Fiscalía solicita nueve años de prisión por agresión sexual y su defensa la absolución. Cree que le han denunciado por venganza porque no la contrató y necesitaba el dinero.