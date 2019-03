Adif no contempla construir un apeadero de mercancías en el polígono Las Capellanías de Cáceres

La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no contempla la construcción de un apeadero para mercancías en el polígono industrial de Las Capellanías de Cáceres, un proyecto que se había barajado en el anterior Gobierno pero que, según ha señalado la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, no está diseñado en el plan actual de inversiones del Ministerio de Fomento.

Nevado, que ha mantenido este martes una reunión con los empresarios del polígono industrial, les ha trasladado que para retomar este proyecto es necesario que la propia asociación de empresarios haya una petición formal y que sean ellos "los que demanden esta infraestructura que acometería Adif".

Esto es lo que la actual presidenta de Adif, Isabel Pardo, trasladó por conversación telefónica la semana pasada a la alcaldesa de Cáceres quien, a su vez, se lo ha hecho llegar a los empresarios. "Ellos nos han mostrado su total disposición a colaborar en este asunto porque es una cuestión de primer orden que no podemos dejar pasar", ha indicado la regidora.

Una vez recibida la petición expresa del sector empresarial, Adif haría un estudio de viabilidad, pero si no se solicita, no se activará la posibilidad de que se construya este apeadero en el polígono industrial. "El ayuntamiento no va a descansar en pedir esa infraestructura porque sería una oportunidad perdida para la ciudad que no nos podemos permitir", ha incidido Nevado.

Reforma integral

Por otra parte, la alcaldesa ha anunciado que se va a convocar un concurso para la remodelación integral del polígono industrial porque se trata de una infraestructura "anticuada" y "obsoleta" que "no está dando servicio a los empresarios que están asentados en el polígono".

A pesar de que se han abordado algunas modificaciones puntuales del Plan General Municipal (PGM), como una nueva reagrupación de parcelas, para satisfacer las necesidades de los empresarios, Nevado considera que "es el momento" de abordar una remodelación integral y planificar la inversión para llevar a cabo la obra.