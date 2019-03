Ágatha Ruiz de la Prada cree que se exagera "un poquito" con el feminismo

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado en la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de Cáceres una exposición con prendas de su último desfile, donde ha afirmado que le "interesa mucho" el feminismo pero ha considerado que "en este momento" se está "exagerando un poquito" con el mismo y ha abogado por celebrar "los enormes avances" en esta materia.

Ruiz de la Prada ha señalado que este viernes, Día Internacional de las Mujeres, no va a sumarse a la huelga y va a "hacer un día normal" y ha asegurado que en su empresa "las mujeres están mejor pagadas que los hombres" y que en la misma no tienen "complejos".

"A mí me interesa muchísimo el feminismo, yo he sido obsesiva de leer libros de Simone de Beauvoir, he leído miles de libros de mujeres, pero en este momento encuentro que estamos exagerando un poquito con el feminismo y ya me gustaría que se exagerase también muchísimo con la ecología y que nos pongamos furiosamente ecologistas", ha asegurado, toda vez que ha añadido que le "divertiría más eso que lo del feminismo".

La diseñadora se ha expresado así durante la presentación de la muestra Ágatha Ruiz de la Prada en Cáceres en la que ha estado acompañada por la comisaria, Marisa Oropesa, y el director de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, Luis Acha.

Ruiz de la Prada ha evidenciado que le "alegra en cierto sentido" que haya este movimiento feminista pero ha reiterado que para ella "mañana es un día de celebración" por los "enormes avances" que se han hecho como que la alcaldesa de Madrid sea mujer al igual que las dos últimas vicepresidentas del Gobierno.

"Yo creo que eso hay que celebrarlo más que estar rabiosos, mi cosa sería mañana decir qué maravilla cómo va el tema de la igualdad", ha apuntado la diseñadora al tiempo que ha valorado que "España es un país número uno en igualdad, la gente nos tiene mucho respeto por cómo ha avanzado España con el tema de la igualdad".

Arte y moda

Asimismo, sobre la exposición, Ágatha Ruiz de la Prada ha asegurado que es "una gozada esta unión del arte y la moda", algo que ha sido "el hilo conductor" de su carrera. "Es imposible comprender mi trabajo si no entiendes el arte conceptual, el pop art, el surrealismo, la Bauhauss, todas esas cosas", ha indicado.

A Cáceres ha llevado los diseños de su "último desfile" y ha relatado que en "los últimos desfiles" que está haciendo "desde el año 2011 son un poco retrospectivos" de su trabajo.

"Lo más divertido de estos trajes es ponértelos y eso es el poder que tiene el traje, mis trajes hablan solos... es extraordinario, da igual que tenga 10 años, 20 años, 30 años, siempre comunican algo", ha enfatizado la diseñadora.

Ruiz de la Prada ha destacado también que se ha decantado por hacer una "moda feliz", algo que, a su juicio, se consigue "muchísimo con el color" y ha afirmado que sus trajes "son totalmente contra la depresión".

A este respecto, ha confesado que tiene una "obsesión" por el color fucsia y ha lamentado que "en el mundo de la moda ha habido una obsesión histórica por el negro" porque "la gente ha tenido en general mucho complejo social" por ser "elegante".

Igualmente, la diseñadora ha celebrado que "la moda, gracias a Dios, ha dejado de ser elitista" y "se ha democratizado a tope", algo que, en su opinión, también ha ocurrido "muchísimo" con el arte.

Esta muestra, que se puede visitar en la Casa-Palacio de los Becerra, sede de la fundación, desde este viernes y hasta el 30 de septiembre de 2019, está compuesta por 25 vestidos de alta costura y 16 fotografías de la diseñadora.

Tesón, innovación y genialidad

Por su parte, el director de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, Luis Acha, ha alabado la labor de Ágatha Ruiz de la Prada como "una extraordinaria diseñadora, gran creativa y gran mujer que siempre se ha caracterizado por su trabajo, su tesón, su innovación y su genialidad".

Acha ha resaltado que esta muestra es un "reconocimiento a su persona" que "atesora muchísimos premios" como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Diseño de Moda o el Premio Nacional de la Industria de la Moda, entre otros.

Finalmente, ha puesto en valor que "por primera vez en el ámbito museístico" de Extremadura se expone la alta costura, las "creaciones de moda elevadas a consideración de obra artística" y donde se presenta "la moda como un arte vivo".