Los agentes interponen 46 sanciones durante el pasado fin de semana

La Policía Local de Cáceres ha interpuesto durante este fin de semana 46 sanciones por incumplir las medidas que impone el Ministerio de Sanidad por la pandemia del coronavirus. De ellas 24 son por saltarse el toque de queda de las once de la noche, 19 por falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla, una por no guardar la distancia de seguridad a la hora de fumar y dos por ruidos en domicilios.

El concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha hecho un llamamiento para no relajarse. «Es verdad que los resultados de los cribados son muy positivos así como los datos de contagios, pero seguimos teniendo positivos y contagios, y por tanto tenemos que seguir siendo muy estrictos con el cumplimento de la normas», indicó el edil.

Licerán añadió: «Vienen fechas muy importantes y no podemos retroceder ni un paso atrás y volver a semanas anteriores, que son tan gravosas para nuestra vida personal y sobre todo para la economía de muchos ciudadanos». La policía local va a seguir con la vigilancia en el cumplimiento de las normas, señaló, «pero es nuestra responsabilidad, porque no puede haber un policía detrás de cada persona».

El responsable de la cartera de Seguridad Ciudadana convino que «con el máximo esfuerzo entre todos cumpliendo las normas, podremos seguir combatiendo el virus. Debemos seguir manteniendo el comportamiento responsable que nos ha caracterizado y que no está llevando a estos datos cada día mejores, aunque no debemos bajar la guardia».

Entretanto, el Área de Salud de Cáceres notificó ayer tres fallecidos, dos varones de 62 y 73 años de Cáceres y un varón de 73 de Herrera de Alcántara. Además, registró dos casos positivos. Tiene nueve pacientes ingresados, de los que dos están en UCI. Acumula 460 fallecidos y ha dado 12.257 altas.

Ayer mismo, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ante la evidente bajada de casos de coronavirus en la ciudad, aseguró en sus redes sociales: «Esto es muy valioso. Tenemos que ser responsables para mantenerlo».