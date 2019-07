Aguilera deja el PP tras la condena por maltrato pero sigue de alcalde y diputado

Alfredo Aguilera se da de baja del Partido Popular tras hacerse pública la sentencia que le condena a nueve meses y un día de prisión por un delito de maltrato a su exmujer. Según indicó ayer el PP, ha decidido apartarse del partido hasta que se resuelva el caso, ya que ha anunciado que recurrirá el fallo a la Audiencia Provincial, por lo tanto dejará de pertenecer al PP hasta que la sentencia sea firme.

En cualquier caso la baja voluntaria no afecta a sus cargos, ya que continuará ejerciendo como alcalde de Malpartida de Cáceres y como diputado en la diputación. Aunque lo hará sin vinculación al Partido Popular, como alcalde y diputado no adscrito. Sí causa baja de todos los cargos que ostente dentro del PP, entre los que se encuentra la portavocía de la Diputación de Cáceres, cargo para el que aún no se ha designado sustituto.

Según indica el PP ha sido el propio Aguilera el que ha remitido un escrito solicitando su baja voluntaria. Aunque no hubiera presentado su cese, el partido le habría apartado. Ya que, tal y como afirma el PP, ayer por la mañana se reunió en Mérida el Comité de Derechos y Garantías del PP en Extremadura, órgano competente del régimen disciplinario interno, donde se ha adoptó la decisión «de separar a Aguilera de los grupos institucionales del ayuntamiento y de la diputación conforme a los estatutos del partido».

EL PP LO APOYA / A pesar de esta decisión, el PP dejó claro que apoya a Aguilera: «conocemos a nuestro compañero después de muchos años de trabajo y confiamos en una sentencia firme y favorable», aseguran en una nota de prensa.

La baja se produce un día después de que se conociera la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 que le condena a nueve meses y un día de prisión por un delito de maltrato contra su exmujer a la que, según el fallo, «empujó, zarandeó e insultó» en el seno de una discusión. También se le condena a 20 días de localización permanente por un delito leve continuado de vejaciones injustas, ya que considera probado que la insultó en varias discusiones que ambos mantuvieron en el domicilio que tenían en común y a través de mensajes que le envió al teléfono móvil. Tampoco se podrá acercar a su exmujer en un radio de 100 metros durante dos años y medio.

Las reacciones contra Aguilera comenzaron ayer. El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, exigió su dimisión horas después de conocerse la condena.