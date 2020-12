«Ahora sabemos que la Defensa es responsabilidad de todos»

El coronel del Ejército de Tierra Manuel del Pozo López tomará posesión el próximo lunes como nuevo subdelegado de Defensa en Cáceres. Se trata del máximo cargo del Ministerio de Defensa en la provincia, con una vigencia de tres años prorrogables. Procedente de la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra (Madrid), presenta una amplia trayectoria militar que además incluye varias misiones en el exterior: Bosnia (1997-1998), Afganistán (2014) y Líbano (2019). Una carrera intensa que le ha deparado distintas condecoraciones: Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; siete Cruces del Mérito Militar; Medalla OTAN Antigua Yugoslavia; y Medalla OTAN ISAF (Afganistán).

--¿Por qué Cáceres?

--Cuando estaba en la Academia General Militar vine a hacer mis primeras prácticas al CIR Centro Cáceres Santa Ana. Aquella etapa fue para mí inmensamente feliz. Se trataba de mi primer destino en plena juventud, con 22 años, y me acogieron muy bien. Ya conocía Extremadura porque estudié Bachillerato en Llerena, donde la ONCE destinó a mi padre. Pero además mi abuelo fue director del Banco de España en Cáceres y mi padre vivió en esta ciudad. Siempre he tenido muy buenas referencias de ella, y he seguido viniendo esporádicamente. De modo que cuando salió la lista de subdelegaciones de Defensa a las que podía optar solicité Cáceres. No solo me atraía, es que además conocía el trabajo que estaba desarrollando en esta subdelegación el coronel Martín Bernardi. Por cierto que la ciudad ha crecido de manera extraordinaria. El centro histórico y los lugares emblemáticos lógicamente siguen tal cual, pero también están mucho mejor cuidados.

--Eso sí, un relevo diferente…

--Efectivamente. En el acto de toma de posesión se ha limitado la asistencia a 23 personas. Tampoco las visitas de presentación a las distintas autoridades e instituciones pueden realizarse de la forma habitual. Pero hay que adaptarse y hacer un esfuerzo mayor. Todo va saliendo.

--Llega usted a una ciudad que ha presentado batalla durante años para mantener el Cefot. ¿La presencia del Ejército está ya asegurada?

--Es una información que compete al coronel jefe del Cefot. Pero en mi opinión personal, Cáceres ha luchado para que el centro se mantuviera aquí, el centro efectivamente sigue aquí, y parece evidente que tiene su futuro asegurado. No obstante, reitero que desconozco los planes de Defensa al respecto. Es evidente que cada año vienen más soldados. Los primeros militares profesionales de las Fuerzas Armadas ya comienzan a necesitar relevos, y además en un número más elevado. Estas plazas deben cubrirse y eso se nota en el aumento de los alumnos que vienen al Cefot.

--Santa Ana efectivamente vuelve a ser un centro muy activo. ¿Qué consideración tiene esta unidad?

--El Ejército de Tierra ha apostado por centros de enseñanza especializados de oficiales, suboficiales y tropa. El Cefot 1 es fundamental para la formación de tropa, al igual que la academia de oficiales de Zaragoza o la de suboficiales de Lérida.

--¿Existe algún proyecto previsto por Defensa en la provincia para los próximos tiempos? No se ha vuelto a decir nada de la venta del Cuartel Infanta Isabel…

--En estos momentos no hay nuevos proyectos. Respecto a la Subdelegación de Defensa en Cáceres, lo que sí estamos elaborando es el programa de su 25 aniversario, que se celebrará en junio de 2021. Trataremos de darle realce si la evolución de la pandemia lo permite con diversos actos. Respecto a la venta del cuartel, no hay absolutamente nada. Me consta que hace años existió un plan de cesiones de algunas infraestructuras de Defensa pero no se ha sabido más. La subdelegación está bastante consolidada dentro de este edificio.

--Su predecesor, el coronel Bernardi, impulsó una etapa muy activa, trabajando por integrar los valores de Defensa entre los distintos sectores ciudadanos. ¿Cuáles son los objetivos del coronel Manuel del Pozo López?

--Precisamente, seguir con la labor desarrollada estos años por el coronel Enrique Martín Bernardi, y seguir impulsando la cultura de Defensa entre la ciudadanía, a través de las instituciones, organismos, universidad, colegios, corporaciones y otros colectivos, para aumentar su difusión en todo lo posible.

--¿Qué debemos conocer los ciudadanos de esa cultura de Defensa?

--En mi modesta opinión, creo que como ciudadanos nos faltaba darnos cuenta de que la Defensa no es solo responsabilidad de los que vestimos un uniforme, sino de todos y cada uno de nosotros, que debemos participar en esa función desde nuestros puestos de trabajo y desde nuestros cometidos en la sociedad. Es cierto que los que llevamos uniforme podemos liderar ciertas actuaciones encaminadas a conseguir unos objetivos, pero lo que es la Defensa Nacional nos compete a todos y así lo recoge la Constitución. Aún falta camino, pero la pandemia ha contribuido a asimilarlo.

--Concrétenos en qué nos compete a todos la Defensa Nacional

--La nación está formada por ciudadanos, que debemos ser conscientes de que a todos nos corresponde hacer el país que queremos, y mantenerlo como lo queremos. Durante la pandemia, la ciudadanía sí se ha dado cuenta de que muchas cosas no solo son responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de otros Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también de los colegios, de los institutos, de las empresas y de las propias familias. Cada uno ha tenido que asumir diferentes normas que han trastocado su vida en aras a un objetivo mayor, que es la seguridad de la familia, del vecindario, del colegio, del centro de trabajo, de todos… Y hemos empezado a ser más conscientes de que todos somos parte de esa responsabilidad nacional. Ahora sabemos que la Defensa es responsabilidad de todos.

--De hecho, la imagen del Ejército se ha potenciado sobremanera con la pandemia. ¿Qué opina al respecto?

--Sí, pero no porque las Fuerzas Armadas hayan hecho algo diferente, sino porque han hecho lo que venían practicando fuera del territorio nacional, o en catástrofes y situaciones puntuales dentro del país. Lo que ha ocurrido durante la pandemia con la Operación Balmis y con la Operación Baluarte, es que se ha puesto en valor ese trabajo de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa a nivel nacional, a los ojos de todos los ciudadanos.

--¿Está ya completamente integrado el Ejército en la sociedad civil?

--Sí, cada vez más. Es cierto que ha habido reticencias por conocer lo que era el Ejército, y a la vez dentro de las Fuerzas Armadas no hemos sabido darnos a conocer como debiéramos, pero ese equilibrio se está empezando a igualar con un mayor conocimiento por ambas partes. Estamos en el buen camino.