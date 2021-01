AKI cierra el sábado y reabre el 16 de marzo como Leroy Merlin

La mediana superficie que AKI tiene en la avenida del Ferrocarril abrirá el próximo sábado por última vez. Pero será un cierre temporal, que durará dos meses. Su reapertura será el 16 de marzo, pero en esa fecha ya lo hará como Leroy Merlin. Es un cambio que estaba anunciado desde 2018, cuando el grupo francés Adeo, que es el propietario de las dos marcas del sector del bricolaje, anunció la fusión de ambas y un cambio de política comercial. Hasta entonces con AKI se instalaban medianas superficies y con Leroy Merlin se montaban grandes establecimientos de más de 5.000 metros cuadrados. Hace un año se certificó la desaparición de AKI con su absorción por Leroy Merlin. Este cambio es la que ahora llega a Cáceres.

«Es una transformación completa de la tienda», explicó este lunes Francisco Alcalá, que es el director del establecimiento de Cáceres. «Vaciamos la tienda y hacemos todo el mobiliario y estanterías nuevas, traemos nuevos productos y cambiamos la imagen comercial», añadió Alcalá, que agregó que otro de los objetivos de este cambio es que el cliente pase de poder elegir entre 14.000 referencias a contar «con más de cien mil y que las tenga disponibles en un periodo de entre 48 y 72 horas».

La tienda de Cáceres se abrió en julio de 2016 con una plantilla de una treintena de trabajadores. Ahora son 42 y con el cambio formal de una marca por otra se incrementará. «Desde el verano hemos ampliado la plantilla y seguiremos sacando puestos nuevos y vacantes para hacer más contratos», aseguro el director de la tienda, quien no cifró cuántos nuevos empleos se crearían, «dependerá de las previsiones y de los objetivos, pero aumentarán».

El establecimiento mantendrá su superficie, tiene 2.970 metros cuadrados de sala de venta, además de otros 800 de almacén. El concepto de la tienda «será el mismo -que el actual-, pero cambian artículos, no serán exactamente iguales» que los de ahora, detalló el director, «AKI no existe, al ser del mismo grupo muchos artículos coinciden, pero se cambia todo y no será lo mismo, los clientes notarán una imagen más moderna de la tienda, con más productos».

La tienda de bricolaje está en un lugar estratégico, próxima al único gran centro comercial de la ciudad, el Ruta de la Plata, y dentro del cinturón de suelo comercial que se tendrá que desarrollar en un futuro en Nuevo Cáceres, con una consulta de viabilidad presentada, junto al hipermercado de Carrefour y en la parcela del antiguo matadero, los promotores ya han presentado el programa de ejecución.

SECTOR BRICOLAJE / Según se detalla en la web de Adeo, es un grupo de marcas especializadas «en viviendas sostenibles» y se trata del «tercer grupo mundial en el sector del bricolaje». Entre sus marcas, la de mayor implantación en España es Leroy Merlin.

Cuando hace dos años se anunció la fusión de las dos marcas, Leroy Merlin contaba con 71 tiendas y alrededor de 10.000 empleados en España, mientras que AKI contaba con medio centenar de establecimientos y casi dos mil trabajadores. El proceso para que todas las tiendas pasasen a tener la denominación comercial de Leroy Merlin iba a concluir en 2020, según los planes que Adeo anunció en 2018, pero esta transformación sigue tramitándose y es ahora cuando toca a Cáceres, «se está haciendo progresivamente con todas las tiendas que AKI» mantiene todavía con esa marca en España, según agregó Alcalá este lunes.

Según los planes de expansión anunciados hace un año, se pasaba a operar tras la absorción de AKI con 4 modelos de establecimientos: Urban, con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados y en los centros urbanos; Compact, tiendas de 2.000 a 4.000 metros cuadrados; Project, especializadas en proyectos de acondicionamiento del hogar, y Leroy Merlin para las grandes superficies.