El alcalde pide ayuda a la Policía Nacional para frenar la conflictividad en Aldea Moret

No es que solo haya altercados, es que niños de cierta etnia están hasta la 1.00 de la madrugada dando voces, cantando y tocando palmas, por no hablar de tirar papeleras, ensuciar coches, etc. Antes al menos no salían de su zona, ahora acampan a sus anchas por todo el barrio, y la gente empieza a estar muy muy quemada, a este paso va a suceder algo gordo entre ellos y el resto de la gente, que aunque los cacereños no lo sepan, la clase trabajadora seguimos siendo mayoría en el barrio, aunque en verdad, visto lo visto es mejor coger tus pocos ahorros e irte a otra zona de la ciudad, como están haciendo la mayor parte de los vecinos. Es una vergüenza lo que han hecho con la barriada. Desde que llegaron en el año 1996, la paz, tranquilidad y familiaridad que siempre existió en el barrio se la han cargado, para que los clasistas catovis cacereños vengan a 'comprar su gramito'.