La alcaldesa de Cáceres agilizará las licencias para facilitar que abran negocios en el Ruta de la Plata

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, afirma que agilizará los trámites de las licencias para facilitar que puedan instalarse nuevos negocios en el centro comercial Ruta de la Plata, en el espacio que dejará Eroski cuando cierre definitivamente. La regidora aseguró ayer que la nueva gerencia del espacio, la empresa ASG, ya ha presentado el proyecto pensado para ese espacio, donde se asentarán diferentes firmas. «Ya se ha estudiado la planificación y lo tenemos todo listo para que, cuando se presente el proyecto, comenzar a dar las licencias», dijo ayer Elena Nevado al ser preguntada por los medios de comunicación por este asunto.

Es la primera vez que la alcaldesa se pronuncia sobre el inminente cierre de Eroski desde que saltara la noticia a principios de la semana pasada. Confirma que el ayuntamiento ha mantenido reuniones con el centro comercial y que va a colaborar «de manera directa» para ayudar a que el centro se transforme. Según explicó, los responsables del Ruta de la Plata han pensado en «un proyecto de transformación» que pretende atraer nuevas tiendas y negocios a ese espacio. «El ayuntamiento tiene absolutamente todo listo para que lleguen otras marcas y otras propuestas al centro comercial», insistió Nevado.

«Vamos a colaborar para que el centro tenga proyectos que abran puertas y oportunidades», añadió la regidora cacereña. El objetivo es facilitar el terreno para que el proyecto pueda materializarse en el menor tiempo posible.

NO HAY FECHA / El cierre de Eroski, que se materializará antes de que finalice el año (aún no hay una fecha concreta), llevará consigo el despido de sus 90 trabajadores. La mayoría llevan 25 años prestando sus servicios para la cadena vasca y tienen entre 40 y 50 años. «Lo más importante son las familias que se van a quedar en situación de desempleo y me parece muy importante que se les haya ofrecido de manera individualizada a cada uno una solución de empleabilidad a través de su propia empresa», señaló la alcaldesa.

Eroski ya ha avanzado que se reunirá con cada uno de los empleados con el objetivo de encontrarles un puesto vacante dentro de los negocios del grupo. De no lograrlo, se les despedirá a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que comenzará a negociarse a partir del 15 de octubre.

Por otro lado, Nevado criticó la política de comercio de la Junta de Extremadura: «La competencia en materia de grandes superficies es de la Junta de Extremadura, que no la he escuchado pronunciarse al respecto. Si yo fuera el director general de comercio ya me habría sentado con Eroski», dijo. Y afeó al ejecutivo autonómico no haber dado pasos «para atraer a grandes empresas a nuestra ciudad».