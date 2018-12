La alcaldesa de Cáceres apela a la sensibilidad del Gobierno para otorgar el indulto a los hosteleros

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, espera que el Gobierno de España tenga "sensibilidad" para atender las "peticiones" que la capital cacereña está realizando para indultar a los once empresarios del ocio nocturno que han sido condenados a prisión por un delito de contaminación acústica.

Nevado ha mostrado su "respeto absoluto" a los vecinos de esta zona de copas que sufrieron problemas de ruido, al tiempo que ha deseado que "pronto" se "recupere la normalidad" respecto a esta sentencia. Asimismo, ha destacado que esta sentencia ha significado "un antes y un después" en cuanto al ocio nocturno en la ciudad porque, ahora, el sector ha mostrado su "compromiso" con el cumplimiento de la normativa el ruido.

"Eso está en la conciencia colectiva de todos", ha subrayado al ser preguntada por la inhabilitación de los hosteleros para ejercer su profesión. "No es una buena noticia que empresarios locales estén inhabilitados, porque necesitamos al empresario local y, en una ciudad de servicios dan muchos empleos, por lo tanto no es una buena noticia esa inhabilitación", ha resaltado.

Como se recordará, el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres no ha admitido las 12.327 firmas que pedían el indulto para los hosteleros condenados por el caso del ruido en la capital cacereña. Las firmas las ha presentado la plataforma 'Yo también hice ruido en La Madrila', que nació el pasado verano después de que la Audiencia Provincial de Cáceres confirmara la sentencia para los once hosteleros acusados, así como la exalcaldesa Carmen Heras y al exconcejal Carlos Jurado, si bien estos últimos no irán a la cárcel por ser penas de menos de dos años.

Así las cosas, el juzgado no ha admitido las firmas al no se ser la plataforma parte del procedimiento judicial, por lo que la portavoz de la organización, María José Castro, ha señalado que las entregarán a una procuradora para que se las haga llegar a los abogados que están redactando los indultos de sus defendidos.