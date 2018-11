La alcaldesa de Cáceres espera que la Junta "no se invente" una figura jurídica para permitir la mina de litio

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, confía en que la Junta de Extremadura "no se invente una figura jurídica" para permitir el proyecto de mina de litio en el paraje de Valdeflores en la Sierra de la Mosca cacereña.

"Espero que no creen ninguna figura jurídica o se la inventen de forma legal porque el Parlamento extremeño puede dictar leyes que permitan este tipo de atrocidades en nuestra ciudad o en la región y

proyectos que destruyen y que no construyen, no los queremos en nuestra tierra", ha sentenciado.

Nevado ha respondido así ante la petición que la Administración regional ha hecho a la empresa promotora, Tecnología Extremeña del Litio (TEL), para que presente documentación complementaria al expediente, "una noticia que ya se esperaba", ha dicho la alcaldesa, porque la actual consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, era la directora general de Minas y, según ha incidido, "fue la artífice de que este proyecto viera la luz".

La postura del Gobierno cacereño sigue siendo la de oponerse a este proyecto, según ha subrayado la regidora. "Desde el Gobierno local seguiremos impidiendo que ese atentado contra nuestra ciudad se cometa por parte de la Junta de Extremadura o por cualquier empresa que quiera venir a explotarnos y no a darnos riqueza", ha recalcado.

En declaraciones a los medios tras la inauguración de una exposición sobre la presencia de la mujer en la Guardia Civil, Nevado ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" y ha pedido a los cacereños que "tomen nota" de que la propuesta que tiene para la ciudad "un gobierno socialista", en alusión a la mina de litio.

Así, ha incidido en que mientras el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres prohíba la extracción de litio "sería imposible" que saliera adelante el proyecto, por lo que confía en que no se cambie la normativa o se recurra a alguna figura jurídica como un Plan de Interés Regional (PIR) para construir la mina.