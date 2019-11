Alcántara deja Cs y seguirá como concejal no adscrito

Francisco Alcántara ha confirmado esta mañana que deja hoy Ciudadanos y que seguirá en el ayuntamiento como concejal no adscrito. Es la conclusión de una crisis que se inició el pasado jueves cuando se hizo público el expediente disciplinario que Cs abrió a Alcántara. Pero es sobre todo el resultado de las malas relaciones entre Alcántara y el coordinador regional de Cs, Cayetano Polo. Alcántara, pese a ser la cabeza visible del partido en la segunda ciudad de la región, se ha sentido ninguneado por Polo. También ha influido el viraje que Cs dio hacia la derecha y con el que Alcántara, como otros miembros del partido que se han ido de la formación naranja, no estaba de acuerdo.

Alcántara ha explicado que toma esta decisión por “coherencia” y porque “no me compensa” seguir batallando por la regeneración del partido. El detonante esta mañana ha sido la forma en la que se ha hecho público su cese en la portavocía del grupo municipal en el ayuntamiento. Cs lo ha anunciado a través de un comunicado, en el que informa que Raquel Preciados es la nueva portavoz. Alcántara se ha enterado de la decisión de su sustitución por Preciados “por los medios de comunicación”. “Es obvio” que la forma en la que se ha anunciado su relevo es “una invitación a que me vaya”, ha subrayado Alcántara.

Alcántara tenía previsto oficializar a lo largo de esta mañana su baja del partido. También tendrá que comunicar en el ayuntamiento su pase a concejal no adscrito. Es probable que la también concejala de Ciudadanos, Mar Díaz, siga el mismo camino que Alcántara. Díaz se ha pronunciado en contra del expediente que se abrió a Alcántara por unas manifestaciones que realizó la noche del 10-N en las que pedía a la dirección nacional de su partido que asumiera responsabilidades por los resultados de las elecciones generales. Según ha informado esta mañana Ciudadanos, los otros tres concejales de Cs, Ñete Bohigas, Raquel Preciados y Antonio Ibarra, los dos últimos próximos a Polo, se han desmarcado de las declaraciones de Alcántara.

Alcántara ha tomado la decisión de continuar como concejal y de no renunciar al acta porque en todo momento “he sido fiel al programa de Ciudadanos y a los votantes que apoyaron ese programa” y porque gente próxima y cacereños “me están pidiendo que siga”. Alcántara entró en Cs antes de las elecciones municipales, a las que acudió como candidato de Cs a la alcaldía. En esos comicios, Ciudadanos logró cinco concejales y uno de los mejores datos en capitales de provincia, unos resultados que Alcántara considera que no solo se tienen que capitalizar en las siglas, sino también en su persona como número uno de la candidatura.

Alcántara se pagó el 90% de los costes que tuvo la campaña municipal de Cs en Cáceres porque la mayoría “fue a la campaña de Polo a la Asamblea de Extremadura”, ha recordado Alcántara, que ha precisado que entonces se dijo desde el partido “que no digésemos nada” sobre esta discriminación de trato entre los candidatos.

Por ahora seguirá como concejal no adscrito, el segundo tras la marcha de Teófilo Amores de Vox, no se plantea a día de hoy nada más, pero sí abre a partir de ahora “un proceso de reflexión serio que puede culminar en la creación de un partido con una fuerte reivindicación y contenido local”. No hay aún una decisión tomada y definitiva sobre este nuevo partido, por lo que habrá que esperar “a una reflexión seria” y a conocer “los apoyos que se tienen” para que este nuevo proyecto “no quede en flor de un día”.